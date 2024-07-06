原标题：我国累计建成5G基站383.7万个

国务院新闻办昨日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，工业和信息化部部长金壮龙等受邀介绍情况。

高端化智能化绿色化步伐加快

会上，金壮龙用“全”“多”“大”三个字概括我国工业总体情况。

他表示，“全”就是体系全，我国拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，拥有联合国产业分类中全部工业门类。“多”就是品种多，各种制造业都有，500种主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居全球第一。“大”就是规模大，2023年我国全部工业增加值达到39.9万亿元，占GDP比重31.7%，制造业增加值占GDP比重26.2%，占全球比重约30%。

高端化智能化绿色化步伐加快。金壮龙透露，2023年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达15.7%，装备制造业占比达33.6%。制造业数字化转型持续推进，重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80.1%、关键工序数控化率达62.9%。“十四五”前两年，规模以上工业单位增加值能耗累计下降6.8%。2021-2023年，万元工业增加值用水量下降20.3%。2023年大宗工业固废综合利用量约22亿吨，利用率达到54%。

高新技术企业数量达46.3万家

产业科技创新能力持续提升。金壮龙总结，我国布局建设了30个国家级制造业创新中心，覆盖动力电池、人形机器人、高性能医疗器械等领域，建立23个国家自主创新示范区和178个国家高新技术产业开发区。

企业实力不断增强。他还提到，全国规模以上工业企业数量达50.1万多家，高新技术企业数量达46.3万家。产业链骨干企业加快壮大。专精特新企业不断涌现，累计培育专精特新中小企业超过14万家，其中专精特新“小巨人”企业1.2万家、制造业单项冠军企业1557家。

近年来，我国信息通信业发展比较快，信息通信业高质量发展成效显著。

会上金壮龙介绍，我国累计建成5G基站383.7万个，占全球比重达60%以上，实现了“市市通千兆”“县县通5G”“村村通宽带”。算力总规模位居全球第二。工业互联网初步建成网络、标识、平台、数据、安全五大体系。商用牌照发放5年来，5G应用已经融入千行百业，在工业、电力、矿山、医疗、教育等领域实现规模推广。

规模以上工业增加值同比增6.2%

就工业经济形势，金壮龙应询回应称，今年1-5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速比2023年加快了1.6个百分点。5月份，规模以上装备制造业同比增长7.5%，高技术制造业增加值同比增长了10%。

“下一步，我们将继续抓好钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工、电子十大重点行业发展。其次，我们鼓励支持工业大省‘挑大梁’。第三，我们进一步扩大制造业有效投资，要继续发挥国家制造业转型升级基金、集成电路产业投资基金和中小企业发展基金的作用，引领带动社会资本投向现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，抢占未来科技和产业发展制高点。”

就人工智能等未来产业，金壮龙透露，我国战略性新兴产业占GDP比重约13%，成长空间和潜力巨大。下一步，将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向，特别聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域，实施一批科研攻关项目，突破一批关键核心技术，形成一批标志性产品，取得一批标志性成果，建设一批企业孵化器。

文/本报记者 李岩 统筹/刘晓雪

(责编：孙红丽、杨迪)

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