国家外汇管理局7月5日发布消息显示，国家外汇局日前新开通部分资本项目行政许可业务办理项网上办理功能，提升相关政务服务便利化水平。自7月6日起，各经营主体可通过国家外汇局“数字外管”平台互联网端办理相关行政许可业务。

资料图。新华社记者 刘开雄 摄

前期，国家外汇局已开通26项可网上办理的资本项目行政许可业务办理项，本次新增网上办理功能的业务涉及4个事项共11个子项37个业务办理项，包括非银行债务人借用外债登记、银行境外直接投资外汇登记等，均为经营主体办理频次较多的事项。

此次开通后，近50%的资本项目行政许可业务办理项具备网上办理功能，经营主体既可以在所属地外汇局现场办理，也可以直接线上办理。

国家外汇管理局表示，下一步，将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续提升资本项目政务服务便利化水平，推动“互联网+政务服务”惠及更多涉外经营主体，更好服务实体经济高质量发展。（记者张千千、刘开雄）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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