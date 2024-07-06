张广权

原标题：广西跨境电商物流主干多线通达东盟

【东盟专线】广西跨境电商物流主干多线通达东盟

广西贸促会二级巡视员邓梦彪5日表示，广西大力发展面向东盟的跨境电商，已形成多线通达的跨境电商物流主干，中国发往东南亚的包裹已实现“两日达”。

2024年跨境电商服务高质量发展对接交流会5日在南宁召开。邓梦彪出席会议并致辞。

邓梦彪介绍，目前，广西多市配备了跨境电商专用通道，极大提升物流跨境传输速率。其中，南宁开通泰国曼谷、菲律宾马尼拉、马来西亚吉隆坡、新加坡等10多条跨境电商空运航线，钦州建立连接东盟的主要港口海运网络，崇左开通跨境公路物流线路20多条、跨境铁路班列线路10多条，跨境电商物流覆盖中南半岛。

广西壮族自治区商务厅加工和服务贸易处处长曹武英介绍，广西对东盟国家的跨境电商进出口额不断增长，面向东盟的跨境电商占广西全区跨境电商进出口总额的95%以上，成为中国—东盟跨境电商增长的新引擎。未来，广西将从海外仓建设、清关中心、综合平台等方面给予支持，助力中国企业“出海”。

(责编：孙红丽、杨迪)

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