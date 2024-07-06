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赋予万物新活力 业界以创新引领显示新未来

2024年07月06日10:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者乔雪峰）近年来，新兴显示产业的强劲动力为数字经济的发展注入了前所未有的活力，并逐步成为推动全球经济发展的重要因素之一。

当前，新兴显示产业正以其独特的创新力和广泛的应用场景，成为推动数字经济与智能生活融合发展的重要引擎，引领人们迈向更加智能、更加便捷的未来生活。

数据显示，2019年AMOLED面板产值规模1670亿元，预计2028年产值约4000亿元，从2019年到2028年年复合增长率9%。同时，2023年AMOLED在手机品牌市场渗透率已超50%，穿戴品牌市场渗透率稳定在约65%，已成为小尺寸领域占比最大的显示技术。

7月3—5日，在2024中国（上海）国际显示技术及应用创新展上，维信诺带来全尺寸技术、多领域应用。3D球面贴合穿戴解决方案、四周窄边框2K手机解决方案、AMOLED全氧化物中尺寸技术、AMOLED透明一体机解决方案、AMOLED Real In-cell TP屏内集成触控技术、屏幕定向发声集成技术……

其中，低功耗系列技术备受关注。维信诺副总裁杨玉彬提出，基于绿色发展理念，维信诺持续推动绿色低碳领域的技术探索与实践，DIC现场带来了多款绿色技术与绿色产品解决方案。

杨玉彬表示，随着产线技术进一步成熟及产业协同创新的进一步深入，可预期AMOLED在手机和穿戴领域渗透率将进一步提升，预期未来五年G6 AMOLED供需关系会处于平衡状态。

杨玉彬还认为，产业正从规模增长迈向价值增长，创新成为产业升级的重要引擎，“同时，建设G8+高世代线刻不容缓。要提高生产效率经济性、满足中大尺寸产品需求、促进产业升级，推动显示产业向更先进、更高附加值的方向升级。”

业内预计，未来，随着人工智能、数字经济不断发展，众多显示产业应用也将逐步落地，从科技走向现实，走进普通消费者，以柔性屏赋予未来无限科技美学，共同迎接一个更加智能、便捷、多彩的智慧时代到来。

(责编：孙红丽、高雷)
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