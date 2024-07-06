炎炎夏日

没有什么比西瓜

更能消融暑气

中国既是西瓜消费大国

也是西瓜生产大国

各大主产区共同撑起了

我们尽兴吃瓜的快乐

种瓜第一 吃瓜王者

河南开封、夏邑

山东东明、昌乐

江苏东台、新疆昌吉

宁夏中卫、甘肃靖远

河北新乐、浙江平湖等地

都是重要的西瓜产区

中国西瓜不仅产量巨大

而且品种多样、品质优良

可谓“名瓜云集”

开封西瓜、大兴西瓜

中卫硒砂瓜、下野地西瓜

关东小梁山西瓜、南汇8424西瓜等

闻名全国

2022年

全国西瓜产量6302.3万吨

产量百万吨以上

的省份有17个

如果将世界第二到第十

西瓜生产国的总产量相加

也不及中国的1/3

即便如此

同时期中国的西瓜进口量

仍然大于出口量

中原粮仓 果蔬大省

“中原粮仓”的地位

总让人容易忽视

河南其实也是全国的

蔬菜和水果生产大省

2022年

河南蔬菜产量7845.3万吨

仅次于山东

位居全国第二

水果产量2542万吨

仅次于广西、山东

位居全国第三

其中西瓜产量1292.3万吨

稳居全国第一

占全国总产量的1/5以上

河南西瓜核心产区

主要集中在

开封、商丘、周口等地

驰名古今的开封西瓜

种植历史始于五代

广种于宋

已有1000多年栽培历史

开封地处黄河冲积平原

地势平坦

土壤肥沃、土质疏松

加之温带大陆性季风气候

四季分明、日照充足

积温高、无霜期长

降水充沛

非常适宜西瓜生长

开封西瓜呈圆球形

瓜形端正、偏小

瓜皮薄且坚硬光亮

花纹清晰

瓜瓤鲜红色无籽、脆沙瓤

甘甜爽口、西瓜味浓

“萧县古榴砀山梨

汴梁西瓜红到皮”

便是民谚对开封西瓜的赞美

汴梁古都 西瓜天下

除了悠久的历史

良好的生态环境

适宜的气候条件

成就开封西瓜的

还离不开丰富的品种资源

和长期栽培积累的技术优势

上世纪50年代末

至60年代初

中国农科院在开封

蹲点收集地方西瓜品种

这是我国第一次

开展西瓜资源收集工作

上世纪80年代

开封市蔬菜科学研究所

首次研究出了西瓜地膜覆盖技术

并率先在全国范围内推广

为此还培育出了

全国最早熟的西瓜品种汴早露

上世纪90年代

开封市蔬菜科学研究所

开始推广大棚西瓜

西瓜育种向优质、高端的

小果型西瓜发展

1991年

开封西瓜种植面积达到6.84万亩

总产量1.3万吨

成为开封市农民的主要经济来源

1992年

开封被农业主管部门确定为

优质西瓜良种繁育基地

无籽西瓜生产基地

30年后的2022年

开封市西瓜种植面积

已达67.38万亩

产量246.33万吨

除了汴早露

还拥有开抗九号、开杂二号

翠宝五号、花蜜三号

龙卷风、新机遇

京欣一号等多个西瓜品种

每年的5月到9月

都可以品尝到来自

黄河之滨、汴梁古都的

限定清甜

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 郭健 刘云

策划｜翟巧红 张素玲

记者｜石国庆

摄影｜霍亚平

字体｜万祥生

设计｜安然

支持｜河南省农业农村厅 开封市委宣传部 开封市农业农村局 通许县委宣传部 通许县农业农村局 尉氏县委宣传部 尉氏县农业农村局等

数据｜《中国农村统计年鉴2023》《河南统计年鉴2023》《开封统计年鉴2023》，海关总署统计数据 联合国粮食及农业组织统计数据库

(责编：孙红丽、高雷)

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