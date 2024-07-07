以完善的工业体系为AI发展提供支撑，促进大模型、人形机器人赋能百业；推动技术、应用国际交流；坚持弥合智能鸿沟，共建全球治理体系……

7月4日至6日在上海召开的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上，来自多个国家和地区的科学家、企业家，脑力激荡，共同畅想“以共商促共享，以善治促善智”的智能新未来。

“智”造新场景加速涌现

数万根小钢丝，组成刚通车的深中通道大桥主缆；一根钢丝就能吊起3辆小汽车……这样高强度的特种钢，来自中信泰富特钢的全球特钢行业首座灯塔工厂。记者走进大会展厅，灯塔工厂正具象化地向观众展示高炉“黑箱透明化”。

7月4日在2024世界人工智能大会上中信集团展位拍摄的智能工厂模型。新华社记者 王翔 摄

新品研发效率提升56.6%、不合格率下降47.3%、机时产量提升15%，精确的数据展现，使得钢铁行业在“智慧大脑”的调度下如虎添翼。“中信已成功打造两座全球灯塔工厂。”中信集团党委副书记、总经理张文武说，多项AI应用已在中国、美国、摩洛哥、墨西哥等全球29个制造基地使用。

新赛道、新场景中，中国人工智能展现出源源不断的向“新”力。

7月4日，在2024世界人工智能大会上，一组人形机器人在展览入口处进行集中展示。新华社记者 方喆 摄

展厅门口，18款人形机器人或站或行，颇为壮观。电动垂直起降飞行器eVTOL等“造机新势力”把真机搬到现场，可载货或载人；百度文心一言、商汤日日新等大模型能“作诗”更能做事，生成式AI成为艺术家、设计师的新帮手，“浓缩”后的大模型还能上车、上机，创造人人都有智能助手的新图景……

7月5日，在2024世界人工智能大会，一家人工智能公司推出的“具身智能本体”跳舞机器人，吸引大批观众前来参观。新华社记者 黄晓勇 摄

世界知识产权组织7月3日发布的报告显示，2014年至2023年，中国生成式人工智能专利申请量超3.8万件，居世界第一。

让大模型更懂各行各业、让人人未来都能用上大模型。中国人工智能产业正加速发展，赋能千行百业。

7月6日，在2024世界人工智能大会，人们观看宇树科技通用人形机器人Unitree H1表演“科目三”舞蹈。新华社记者 王翔 摄

金山办公首席执行官章庆元表示，办公软件可以推动组织在线化、沟通在线化、协作在线化，“金山办公正在积极接入国内主流头部大模型，进一步推动办公智能化，为千行百业高质量发展提供基础设施”。

7月5日，在2024世界人工智能大会，小朋友在傲意科技机器人灵巧手展品旁参观。新华社记者 方喆 摄

大会上，工业和信息化部副部长单忠德表示，目前我国已经培育421家国家级智能制造示范工厂，人工智能企业数量超过4500家，算力规模位居全球第二。

国际交流空间更加广阔

打开海外AI聊天类应用“Talkie”，其创造的“智能体”能陪用户“丝滑”聊天，并能生成英语、日语等多种回答；快手的文生视频大模型“可灵”因在海外火爆，备受关注。

快手大模型团队负责人表示，技术革新正极大地降低视频内容制作的门槛，让更多有创意的人不再受限于设备和成本，凭借创造力和想象力就可以进行视频生产。

“从过去偏娱乐、社交等应用，到现在的生产力提升工具，大模型底层技术的不断发展，正帮助中国应用加速走出去。”大模型企业稀宇科技（MiniMax）创始人闫俊杰说。

7月6日，在2024世界人工智能大会，参观者在讯飞星火大模型演示屏前体验交流。新华社记者 方喆 摄

国家发展改革委在开幕式上发布的案例集显示：智能翻译机将帮助运动员克服语言障碍；风乌气象大模型帮助“一带一路”共建国家“听风辨雨”；智能巡检“三件套”让巴西风机巡检员不用再攀爬数十米的高塔。

中国智，加速“惠”世界。

7月6日，在2024世界人工智能大会，参观者在一架电动垂直起降飞行器旁驻足观看。新华社记者 方喆 摄

“2020年开始，我们第一个有人驾驶和无人驾驶混合运行项目在泰国的林查班港落地。无论是成本下降还是效率提升，以及安全事故减少等方面，智能方案都大幅度改善了码头的运营。”西井科技副总裁孙驰说。

善“智”新愿景寻求“最优解”

“以共商促共享，以善治促善智”，这是本次大会的主题。当下，人工智能发展正面临前所未有的挑战，特别是在安全和伦理方面，只有在全球范围内的合作与努力下，才能充分发挥人工智能的潜力，为人类带来更大的福祉。

清华大学人工智能国际治理研究院院长薛澜认为，人工智能技术在快速发展中衍生出的风险主要集中在：一是技术本身，从长远来讲自主人工智能系统可能会对人类社会产生威胁；二是技术开发，包括数据安全、算法歧视、能源环境等；三是技术应用，包括误用或者滥用等。目前，中国已构建多维度、多层次、多领域、多举措的整体治理体系，接下来亟需全球各国携手共同努力，才能找出“最优解”。

7月6日，在2024世界人工智能大会，工作人员（右二）指导参观者现场体验WPS AI办公软件。新华社记者 方喆 摄

除了防范技术风险，关注人工智能应该做什么、不该做什么，还需要弥合智能鸿沟，推动普惠发展。

当前，在智能浪潮中，全球仍有25亿人处于“离线”状态。一起发展，才是真发展。

7月1日，第78届联合国大会协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议。德勤中国主席蒋颖表示，发展人本化的AI将成为未来一段时间内的新议题。

这是2024世界人工智能大会开幕式上的《人工智能全球治理上海宣言》发布现场（7月4日摄）。新华社记者 方喆 摄

大会上，《人工智能全球治理上海宣言》发表，提出要促进人工智能发展，维护人工智能安全，构建人工智能治理体系，加强社会参与和提升公众素养，提升生活品质与社会福祉。

“简而言之，就是既要用好，也要管好。”上海人工智能实验室主任周伯文展示了一张坐标图——横轴是技术能力的提升，纵轴是安全维度，理想的路线是人工智能沿着45度的直线，安全与性能平衡发展，驶向更加有序的未来。

文字记者：周琳、龚雯、冯歆然

视频记者：孙青

海报设计：刘澈

编辑：杨步月、杜宇、徐金泉、鲁鹏、王化娟、杜潇逸、肖磊涛、孟洁

统筹：王洁

(责编：胡永秋、杨光宇)

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