人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“含绿量”正不断带来“含金量”——三峡库区重庆市奉节县绿色产业发展观察

2024年07月07日00:18 | 来源：新华网
小字号

新华社重庆7月6日电 题：“含绿量”正不断带来“含金量”——三峡库区重庆市奉节县绿色产业发展观察

新华社记者李晓婷

雨季行走在三峡库区腹地的重庆市奉节县，一江碧水云雾笼罩，墨绿的脐橙树栽满长江两岸，数个生态产业在此生发。

奉节，古称夔州，自古以来依江而兴。壮美长江带来的生态美景，激发文人墨客无穷灵感，旧时即有“经夔无诗，枉称诗人”之说。

游船行驶在重庆奉节瞿塘峡一带。新华社记者王全超 摄

但这样一座“诗城”曾因粗犷发展让绿色蒙尘。青龙镇大窝社区的老居民们至今还记得被硫磺侵蚀的斑驳焦土。“每逢下雨，雨水夹杂泥土顺坡而下，有时还流入居民家中，难以清理。”居民罗益福回忆说。

大窝社区曾是原奉节一磺厂所在地，后转而发展煤炭产业。长达几十年开采硫磺、煤炭，这里的土地受硫磺侵蚀酸化严重，核心区域寸草不生，许多庄稼地严重石漠化。

2015年，一磺厂关停，面对满目疮痍的荒山废土，大窝社区通过飞播造林与人工栽种，在荒山种植柏树、落叶松等4000余亩；结合当地海拔较高、日照充足等特点，种植软籽石榴、脆李等经果林2500余亩。如今，植被得到有效恢复，森林覆盖率达90%。

矿山变景区，大窝社区唤回满山苍翠，这也是奉节转变发展模式、大力发展生态产业的一个缩影。

奉节县永乐镇村民在采摘脐橙。新华社记者王全超 摄

走进永乐镇大坝村，村民们都在忙着为自家的脐橙树修枝除草。“这几年，村里生态越来越好，发展起脐橙产业。”在大坝村的脐橙种植基地里，村民易勤国说，如今自己种了10多亩脐橙，一年收入超过10万元。

奉节脐橙是三峡生态的一张名片。正是一江碧水、两岸青山的自然生态，孕育出奉节脐橙个大形正、皮泽橙红的“颜值”，以及汁多爽口、余味清香的口感。

奉节通过发展脐橙、中药材、生态畜牧等生态农业，不仅绿化了长江岸线，保护了三峡库区生态，还促进了农民增收和乡村产业振兴，实现生态效益与经济效益的双赢。

奉节县农业农村委主任刘方令表示，目前，全县现代山地特色高效农业总面积达80万亩，其中，脐橙种植面积37.5万亩，年产值达60亿元，成为“一棵树致富30万人”的主导产业。2023年，农村居民人均可支配收入达16899元，较2018年增长51.6%。

绿色理念“点亮”乡村，也推动当地工业高质量发展。在海拔2000米左右的金凤山巅，近百座风车分布在长达70余公里的山脊线上，金凤山扩建（望天坪）风电项目正在如火如荼地建设。

该项目装机规模60兆瓦，计划今年9月全容量并网投产，届时风电站每年预计发电1.329亿千瓦时，等效节约4.15万吨标煤，新增年产值5271万元。

奉节依托华电、华能、三峡集团等中央企业，加快建设投资84亿元的双城经济圈重点项目菜籽坝抽水蓄能电站。奉节已建成风光电力装机规模53.9万千瓦，年发电量10.4亿千瓦时，年新增产值5.08亿元。

奉节县生态工业园区一家眼镜生产企业的工作人员在工作。新华社记者王全超 摄

目前，奉节聚焦清洁能源、眼镜、食品加工等重点产业，建设生态工业园区和高铁生态城新兴产业集聚区，打造500亿级生态工业产业集群。

瞿塘幽深、环山皆秀，“含绿量”正不断带来“含金量”。今年前两季度，奉节集中开工重点项目53个，总投资超200亿元。（记者李晓婷）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
蓝皮书：我国区域生态气候状况趋好
　　中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书（2024）》。人民网 王雅蝶摄 人民网北京7月6日电 （欧阳易佳、王雅蝶）日前，中国气象局举行新闻发布会，发布并解读《中国气候变化蓝皮书（2024）》（以下简称《蓝皮书》）。…
水利部：全力做好华容县团洲垸险情处置工作
　　人民网北京7月6日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，7月6日上午，水利部党组书记、部长李国英主持召开部党组扩大会议，视频连线水利部长江水利委员会，分析研判华容县团洲垸堤防决口险情发展态势，进一步安排部署险情处置工作。 鉴于当前险情处置严峻形势，水利部指导督促有关单位、部门立即采取以下工作措施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部