新华社重庆7月6日电 题：“含绿量”正不断带来“含金量”——三峡库区重庆市奉节县绿色产业发展观察

新华社记者李晓婷

雨季行走在三峡库区腹地的重庆市奉节县，一江碧水云雾笼罩，墨绿的脐橙树栽满长江两岸，数个生态产业在此生发。

奉节，古称夔州，自古以来依江而兴。壮美长江带来的生态美景，激发文人墨客无穷灵感，旧时即有“经夔无诗，枉称诗人”之说。

游船行驶在重庆奉节瞿塘峡一带。新华社记者王全超 摄

但这样一座“诗城”曾因粗犷发展让绿色蒙尘。青龙镇大窝社区的老居民们至今还记得被硫磺侵蚀的斑驳焦土。“每逢下雨，雨水夹杂泥土顺坡而下，有时还流入居民家中，难以清理。”居民罗益福回忆说。

大窝社区曾是原奉节一磺厂所在地，后转而发展煤炭产业。长达几十年开采硫磺、煤炭，这里的土地受硫磺侵蚀酸化严重，核心区域寸草不生，许多庄稼地严重石漠化。

2015年，一磺厂关停，面对满目疮痍的荒山废土，大窝社区通过飞播造林与人工栽种，在荒山种植柏树、落叶松等4000余亩；结合当地海拔较高、日照充足等特点，种植软籽石榴、脆李等经果林2500余亩。如今，植被得到有效恢复，森林覆盖率达90%。

矿山变景区，大窝社区唤回满山苍翠，这也是奉节转变发展模式、大力发展生态产业的一个缩影。

奉节县永乐镇村民在采摘脐橙。新华社记者王全超 摄

走进永乐镇大坝村，村民们都在忙着为自家的脐橙树修枝除草。“这几年，村里生态越来越好，发展起脐橙产业。”在大坝村的脐橙种植基地里，村民易勤国说，如今自己种了10多亩脐橙，一年收入超过10万元。

奉节脐橙是三峡生态的一张名片。正是一江碧水、两岸青山的自然生态，孕育出奉节脐橙个大形正、皮泽橙红的“颜值”，以及汁多爽口、余味清香的口感。

奉节通过发展脐橙、中药材、生态畜牧等生态农业，不仅绿化了长江岸线，保护了三峡库区生态，还促进了农民增收和乡村产业振兴，实现生态效益与经济效益的双赢。

奉节县农业农村委主任刘方令表示，目前，全县现代山地特色高效农业总面积达80万亩，其中，脐橙种植面积37.5万亩，年产值达60亿元，成为“一棵树致富30万人”的主导产业。2023年，农村居民人均可支配收入达16899元，较2018年增长51.6%。

绿色理念“点亮”乡村，也推动当地工业高质量发展。在海拔2000米左右的金凤山巅，近百座风车分布在长达70余公里的山脊线上，金凤山扩建（望天坪）风电项目正在如火如荼地建设。

该项目装机规模60兆瓦，计划今年9月全容量并网投产，届时风电站每年预计发电1.329亿千瓦时，等效节约4.15万吨标煤，新增年产值5271万元。

奉节依托华电、华能、三峡集团等中央企业，加快建设投资84亿元的双城经济圈重点项目菜籽坝抽水蓄能电站。奉节已建成风光电力装机规模53.9万千瓦，年发电量10.4亿千瓦时，年新增产值5.08亿元。

奉节县生态工业园区一家眼镜生产企业的工作人员在工作。新华社记者王全超 摄

目前，奉节聚焦清洁能源、眼镜、食品加工等重点产业，建设生态工业园区和高铁生态城新兴产业集聚区，打造500亿级生态工业产业集群。

瞿塘幽深、环山皆秀，“含绿量”正不断带来“含金量”。今年前两季度，奉节集中开工重点项目53个，总投资超200亿元。（记者李晓婷）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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