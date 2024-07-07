新华社北京7月6日电 题：暑期游开启，哪些“文旅大餐”等你品尝？

新华社记者严勇、王帆、朱雨诺

6月25日，游客在吉林市万科松花湖度假区游玩。新华社记者王帆 摄

到气候凉爽的地方享受清凉一“夏”；为一座场馆奔赴一座城；看稻田星空，听蛙声蝉鸣，去乡村开启别样暑期生活……记者近日在云南、吉林、江西等地采访了解到，这个暑期，各地备足“文旅大餐”，避暑游、文博游、乡村游丰富多彩，夏日经济活力四射。

避暑游：有的地方房源3个月前就预订一空

夏日炎炎，拥有独特自然地理气候的地区，通过创新文旅产品供给，把“凉”资源变成“热”经济。

云南省多数县（市、区）夏天平均气温仅有20多摄氏度。

近段时间，曲靖市马龙区张安屯街道咀子上“旅居村”陆续迎来避暑游客。35套房屋已有28套完成入住。负责该项目的云南若谷文旅开发有限公司负责人钟鹏说：“在曲靖，这样的‘旅居村’一共有5个，另有2个正在建设中。”

面对日益火热的避暑游市场，“22℃夏天”的吉林持续开发特色文旅产品、打造消费新业态，结合滑雪场、体育训练基地等场所，为游客提供文旅体融合的避暑休闲体验。

连日来，在国家级滑雪旅游度假地——吉林市万科松花湖度假区，越野跑、音乐节、帐篷露营派对等特色活动精彩纷呈，吸粉无数。度假区市场营销总监黄钟锐说，开启夏日运营以来，累计接待游客12.6万人次、同比增长55%，收入同比增长42%。

位于江西九岭山脉腹地的靖安县中源乡，平均海拔600多米，森林覆盖率近90%，夏季平均气温为18至22摄氏度。中源乡三坪村村民刘方勇从5月起就开始忙活，他在村里经营一家民宿，7、8月份的房源3个月前就预订一空。

每年夏天，中源乡这个网红“避暑胜地”接待约3万名游客。“大部分是外地人，以苏浙沪地区为主，他们到这里一住就是两三个月。”刘方勇说，不少游客甚至把第二年的房间提前订好，有的干脆把行李、被子直接留在民宿里。

6月28日，昆明正式推出6条黄金避暑线路，邀约各地游客来尝菌子、闻花香、赏美景，清凉一“夏”。“吹着凉风，喝上一口浓郁的野生菌菇汤，感觉很棒。”广东游客邓女士说。

文博游：为一座场馆奔赴一座城

暑期伊始，多地文博场馆频上热搜。越来越多的游客到一个地方，专为打卡当地博物馆，穿越“时空隧道”，近距离与文物对话，感知厚重历史，感悟文化魅力。

7月1日，大型文旅演艺《炫·墨》之“东北抗联篇”在吉林省长春市伪满皇宫博物院首演。整场演出时长58分钟，通过歌舞、音乐朗诵剧、情景表演等形式，讲述东北抗联可歌可泣的英雄故事，吸引了众多游客和市民观看。

“表现形式特别新颖，今天是特意带着孩子来，更系统地了解东北抗联历史。”陕西游客李先生说。

伪满皇宫博物院是在伪满皇宫遗址基础上建成的，现已发展为集“博物馆+景区”双重属性的文旅地标。暑期来临，伪满皇宫博物院从内容设计与产品多元等角度出发，丰富游客的观览体验。

今年是“20世纪最惊人的科学发现之一”澄江生物群发现40周年。近段时间，很多外地学生专程来到位于玉溪市抚仙湖畔的澄江化石地世界自然遗产博物馆（云南省自然博物馆）打卡，邂逅奇虾、昆明鱼，开启一场生命起源演化的探索之旅。

“以前没来过这座城市，因为博物馆，我们来了。”河北初二学生王昕说。

乡村游：看稻田星空听蛙声蝉鸣

海晏村，位于昆明市滇池国家旅游度假区大渔街道，有着600多年历史，是滇池东岸保存较为完整的一个古渔村落。

太阳快要落山，海晏村的热闹才刚开始。三三两两的年轻人从各地赶来，只为等一场日落。

“我就是赚日落的钱。”四川人缪朋灼在码头附近经营一个小院，迎来了一天当中最繁忙的时段。二楼面对夕阳的包厢、三楼视野开阔的露台一票难求。

“吹着滇池的风，静静地看着夕阳一点一点落下去，心情会舒畅很多。”抵达昆明后，上海大三学生余蕾把第一站放在了海晏村。

大渔街道党工委书记李铁说，近年来，经过人居环境改造、新兴业态布局，海晏村成为昆明市乡村旅游的一张名片。6月下旬以来，海晏村游客接待量持续攀升。

看稻田星空，听蛙声蝉鸣……近年来，到乡村过暑假，享受寓教于游的暑期生活，成为不少中小学生的选择。

6月下旬，中国科学院西双版纳热带植物园的萤火虫进入最佳观赏期。晚上7点至10点，植物园的夜空，万千流萤飞舞，宛如童话世界。

中国科学院西双版纳热带植物园地处西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇，以生物多样性著称。每到暑期，随着研学游、亲子游团队增多，周边的餐馆、民宿等乡村旅游配套产业也红火起来。

骑车沿环山道路在长白山林海中穿行，与森林防护员一起走进深山了解森林防火知识，在红石峰景区体验铁道式攀登等户外项目……近期，24名来自北京的小学生度过了难忘的7天长白山研学之旅。长白山势佳体旅赛事活动总监郑文强介绍，研学线路突出长白山的乡村特色，让孩子们到世代相传300多年的锦江木屋村摊煎饼、磨豆腐，体验当地乡土民俗文化。

亲子游持续火热，“家庭房”相对紧俏。相关平台数据显示，6月18日以来，暑期民宿预订单逐日增长，选择两室、三室、独栋等户型的游客增多。

许多文旅部门加强执法，加强线上线下监管，维护游客合法权益。“一个地方能让游客来了一次还想再来，终究要靠好口碑。”云南省文化和旅游厅相关负责人说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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