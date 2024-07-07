本报北京7月6日电 （记者刘志强）国家发展改革委办公厅等8部门近日发布关于组织推荐绿色技术的通知。为加快先进绿色技术推广应用，国家发展改革委将联合有关部门组织开展《绿色技术推广目录（2024年版）》（以下简称《推广目录》）遴选发布工作。

根据通知要求，本次推荐技术应为节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级领域的相关技术。推荐技术应具备显著的节能降碳和环境保护、资源高效利用效果，能够有效提升相关行业的绿色化水平，在行业内具有先进性、引领性和示范性，具有良好的推广价值和应用前景；应成熟可靠，具有良好的经济适用性，在国内已有至少2个应用实例并已应用1年以上。推荐程序包括自愿申报、初审和推荐、复审和发布。

对于列入《推广目录》的绿色技术，国家发展改革委将会同有关部门结合全国生态日、全国节能宣传周、全国低碳日、环境日等，组织开展技术路演等活动，加大宣传推广力度。鼓励各有关部门、各行业协会和中央企业积极推动《推广目录》内绿色技术推广应用。充分发挥国家绿色技术交易中心等平台作用，组织开展“绿色技术服务企业”等绿色技术成果推介活动，推进绿色技术成果转化与产业化。对符合条件的、应用《推广目录》内绿色技术进行升级改造的项目，中央预算内投资将予以积极支持。鼓励金融机构通过绿色信贷、绿色债券、碳减排支持工具等，加强对《推广目录》内绿色技术的融资支持。

《 人民日报 》（ 2024年07月07日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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