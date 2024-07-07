新华社杭州7月6日电（记者顾小立）《浙江省人民政府办公厅关于进一步促进专精特新中小企业高质量发展的若干意见》7月6日起正式施行。记者了解到，浙江将多措并举鼓励企业开展研发攻关，完善人才政策，提升相关企业创新发展能力。

根据意见，浙江将全面落实企业研发费用加计扣除、高新技术企业所得税减免、基础研究税收优惠、先进制造业企业增值税加计抵减等政策，支持专精特新中小企业聚焦主业，加大研发投入。鼓励有条件的地区对研发费用占营业收入比重3%以上且研发费用年增长20%以上的企业，或基础研究研发费用投入超过1000万元的企业，按上年度研发费用或基础研究研发费用的一定比例给予财政奖励。

在推进科技成果转化应用方面，浙江将迭代升级中国浙江网上技术市场3.0版，推动专精特新中小企业技术需求市场化流转、解决，引导高校、科研机构以科技成果“先用后转”方式实施科技成果转移转化，鼓励金融机构开发“先用后转”专项金融保险产品，支持市县运用创新券对企业投保费用给予不低于80%的兑付补助，加速科技成果产业化落地。

在促进知识产权赋能增值方面，浙江将深化实施专利导航、高价值专利培育、知识产权强企工程，开设高价值专利快审优审绿色通道。创新知识产权质押融资模式，开展“专利+商标”“专利+信用”等业务，提高融资额度。指导专精特新中小企业培育专利密集型产品、注册商标，争创中国专利奖、国家知识产权示范企业。

此外，浙江还将加强人才服务保障，支持人才智力密集、自律规范、影响力大的相关行业龙头企业组建高级职称评审委员会，承担本行业领域职称评审工作，开展人才计划自主评审。支持专精特新中小企业与院校开展技能人才订单培养、联合培养，建设博士创新站。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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