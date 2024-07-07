智能航运领域国际标准发布
2024年07月07日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：智能航运领域国际标准发布
本报北京7月6日电（记者陈海波）我国联合多国共同制定的智能航运领域国际标准《船载网络安全风险评估》日前发布。该国际标准全面对标国内外海事公约、规范和标准，规范了船载网络安全风险评估要素、流程，以及船载系统安全风险识别、分析和评价等有关要求，并创新性提出基于矩阵原理的定量风险评估方法。
据了解，中国、美国、丹麦、比利时等9个国家共同组建国际化专家团队，协同开展上述国际标准的研制工作。标准制定过程中，汇聚了来自标准化、船舶总体设计、船舶检验、船舶建造、信息技术研究和设备研发等相关方的智慧。
该标准将进一步支撑船载基于计算机的信息及控制系统的设计、开发、安装部署及全寿命周期管理，有助于识别船载网络安全风险、定量评估风险等级、建立风险处置优先级等，大幅提升船舶网络安全防御能力。
(责编：郝帅、陈键)
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