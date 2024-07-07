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消费金融更趋普惠便利

王宝会
2024年07月07日08:58 | 来源：经济日报
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原标题：消费金融更趋普惠便利

中国银行业协会日前发布的《中国消费金融公司发展报告（2024）》显示，去年以来，消费金融公司积极实施差异化特色化举措，不断发挥专营机构优势，有力促进消费稳步恢复。

以供促需

截至目前，全国已成立31家消费金融公司。去年以来，消费金融公司积极落实扩大内需的宏观经济政策，消费信贷供给规模再创新高。2023年消费金融公司资产规模和贷款余额双双突破万亿元，分别达到12087亿元和11534亿元，同比增长36.7%和38.2%。

消费金融机构凭借自身优势，立足消费市场新需求和新变化，多举措满足用户消费信贷需求。中原消费金融推出“五一”“十一”假期促消费活动，满足用户假日期间资金使用需求。中原消费金融副总经理邵航表示，消费金融机构应加强对服务消费的综合金融支持，服务举措逐渐向便民领域延伸渗透，通过智能化运营体系让利用户，以优质的金融供给激发消费活力，持续推动消费市场恢复向好。

此外，《报告》显示，16家公司在3C和家电等热点消费场景、14家公司在家装和旅游等消费升级场景，助力居民提高消费支付能力，促进消费需求恢复。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布后，海尔消费金融为畅通家电消费链条积极创新金融产品，推出行业内首个聚焦家电消费场景的“智家分期”金融产品，“0首付、0利息、0手续费”，满足当下消费者家电换新升级需求。

招联首席研究员董希淼表示，与欧美国家相比，我国消费金融市场的突出特点是参与主体众多，多层次消费金融服务体系正在形成。消费金融在促消费、扩内需等方面发挥着积极作用。2023年以来，金融管理部门出台一系列政策措施，支持和鼓励消费金融和消费金融机构发展，消费金融服务覆盖面、可得性大大提升。

加力普惠

国务院印发的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出，健全多层次普惠金融机构组织体系，突出消费金融公司专业化、特色化服务功能，提升普惠金融服务效能。消费金融机构发力普惠金融，在推动金融下沉服务、满足长尾客群消费需求方面将惠及更多用户。

消费金融公司坚持下沉市场和长尾客户的差异化客群定位，不断降低产品价格，2023年有18家公司调降价格，其他公司定价保持平稳，实现既“普”又“惠”的初衷。

董希淼表示，从“普”的角度看，消费金融具有普惠性质；从“惠”的角度看，消费金融从业机构要加强消费者适当性管理，将合适的贷款贷给合适的客户。尤其是在服务价格上，要主动压降成本、降低利率，向微利经营转变。这既是践行普惠使命的主动选择，更是市场优胜劣汰的必然要求。从业机构应在成本与收益的微利平衡基础上做好优惠服务。

近年来，消费金融机构以发展普惠金融为己任，着眼于不同客户，提供具有形式多样、灵活高效的消费信贷产品及服务。兴业消费金融持续围绕家庭消费、乡村振兴、新市民服务等领域加强产品创新，拓展消费信贷业务。截至2023年末累计发放贷款突破3300亿元，服务客户突破2100万户，极大提高了金融服务的覆盖面和便捷度。

也要看到，目前消费金融服务供给依旧不均衡，个体工商户、农村居民和中低收入群体由于收入不稳定、缺乏抵押物，享受普惠金融服务的可得性、便利性较低。

天眼查数据研究院高级分析师陈倞表示，由于消费金融客群对象较为下沉，近年来在贷后环节的司法案件有所抬头，这也在倒逼消费金融机构在贷前运用大数据对借款人信用记录、财产线索等进行评估，精准匹配普惠金融产品，将高质量金融服务融入大众生活。

完善消保

消费金融联系着千家万户，解决好金融消费者合理诉求，既是消费金融机构安身立命之本，又是维护金融业稳定的基石。

当前，个别消费金融机构还存在一些突出问题，在产品信息披露、个人信息不当使用等方面的金融乱象，严重侵害消费者权益。

中国银行研究院研究员杜阳表示，消费金融机构应明确披露所有相关信息，包括利率、费用、还款方式等，确保消费者在签约前充分了解产品，这不仅是更好服务金融消费者的前提，也是推动消费金融行业发展的重要保障。

随着《消费金融公司管理办法》正式施行，消费者权益保护将进一步加强。国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，要压实消费金融公司的消费者权益保护主体责任。

招联金融凭借金融科技优势积累，围绕“事前预防、事中控制、事后闭环”开展消保全流程数字化能力建设。并围绕个人征信、反欺诈、消费金融基础知识等主题，制作系列原创视频，用群众喜闻乐见、易于接受的方式传递金融知识和风险防范技巧。

董希淼表示，健全消费者权益保护工作机制非常重要。这不仅是消费金融从业机构的社会责任，更是可持续发展的基础。消费金融机构应坚持以用户为中心，迎难而上，多管齐下，不断完善消保工作机制，努力提升用户体验。

(责编：郝帅、陈键)
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