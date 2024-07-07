杨阳腾

原标题：深圳厚植科技创新沃土

在2023年度国家科学技术奖励评选中，深圳25个通用项目和1个人选获奖，总获奖数创历年新高。从本次获奖情况来看，企业创新主体地位持续凸显，由企业牵头和参与的项目共有21项，占深圳获奖项目的84%。

近日，2023年度国家科学技术奖评选结果正式公布。其中，深圳25个通用项目和1个人选获奖，总获奖数创历年新高。创新能力不断提升的背后，深圳做对了什么？

近年来，深圳不断夯实创新底座，加快建设具有全球重要影响力的产业科技创新中心。一方面，通过强化系统谋划与整体布局，印发实施《关于深圳市加快建设具有全球重要影响力的产业科技创新中心的意见》等系列文件，全方位构建起以科技创新引领现代化产业体系建设的“四梁八柱”；另一方面，立足原创性、引领性创新，在全国率先以立法形式确立不低于30%的市科技研发资金投向基础研究和应用基础研究，累计资助基础研究项目6000多项超40亿元。

中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤获2023年度国家最高科学技术奖。他率领团队首次实验观测到量子反常霍尔效应，在国际上产生重大学术影响；在异质结体系中发现界面增强的高温超导电性，开启了国际高温超导领域的全新研究方向，在凝聚态物理领域取得多项引领性的重要科学突破。薛其坤表示，从个人层面来讲，这次获奖将激励其在科研道路上继续努力。从学校层面来讲，南方科技大学将持续加强基础研究，着力攻克重大科学问题和关键核心技术，提高人才自主培养质量，不断激发科技创新创造活力，为发展新质生产力、推进高水平科技自立自强贡献力量。

据悉，南方科技大学目前正从基础研究与应用基础研究等方面多管齐下，进行系统化部署，大力推进科技创新与产业创新深度融合，并与深圳头部企业合作共建卓越工程师学院，促进应用和成果转化，也为人才培养提供创新平台。

从本次获奖情况来看，企业创新主体地位持续凸显。由企业牵头和参与的项目共有21项，占深圳获奖项目的84%，这是深圳多年来持续优化科研资源供给机制，全方位支持企业创新和产业发展的结果。2023年，深圳出台强化企业科技创新主体地位实施方案，企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一位，国家级专精特新“小巨人”企业达742家、国家级高新技术企业超2.4万家。深圳高新区以全市约8%的土地面积创造了全市约30%的GDP，综合排名连续多年居全国前三位。

由中海油深圳海洋工程技术服务有限公司参与的“‘深海一号’超深水大气田开发工程关键技术与应用”获得了2023年度国家科学技术进步奖一等奖。中海油深圳海洋工程技术服务有限公司深水技术中心主任工程师汪智峰表示，作为扎根深圳的企业，他们深切感受到这里浓厚的科技创新氛围，以及深圳对海洋产业的扶持力度。在深圳的大力支持下，公司已完成了“深圳市海洋油气水下设施安装与调试工程技术研究中心”创新平台搭建，并逐步形成了我国超深水水下安装“自主设计+自有设备+自主施工”的能力。

作为深圳创新体系中不可或缺的重要力量，高校是科技创新的前沿阵地。近年来，深圳大力推进教育科技人才一体化发展，为科技创新提供了有力支撑。中国工程院院士、香港中文大学（深圳）校长徐扬生表示，作为一所研究型大学，学校紧盯国际科技发展前沿和学科发展趋势，高度重视基础研究和源头创新，强调新兴学科和交叉学科建设。通过强化产学研深度融合，学校已逐步构建起“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链，打造国际一流科研平台82个，与产业界、企业界等开展横向合作超200项。

科技创新是一项系统工程。中国（深圳）综合开发研究院数字经济与全球战略研究所所长曹钟雄认为，正是得益于不断完善政策体系、大力营造全社会科技创新氛围，同时以市场为牵引持续强化企业创新主体地位，深圳才逐步发展成为全球知名的科技创新之城。面向未来，深圳应更充分地发挥政府引导作用，深耕原始创新，突出创新策源，加大根技术、底层技术、关键核心技术的攻关力度，强化前沿科技领域投入，充分激发科技创新各环节活力，持续推进科学研究、技术创新与产业创新相互融通，为我国实现高水平科技自立自强贡献“深圳力量”。

(责编：郝帅、陈键)

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