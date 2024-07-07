原标题：一件民族服饰的科技之旅

“漂亮！”在贵州省博物馆，一件名为“鹭鸟纹彩色蜡染褶裙”的一级文物，总能引起观众的啧啧赞叹，让人感受到跨越时空的贵州魅力。

越是民族的，就越是世界的。多彩而美丽的贵州民族服饰，无论是躺在博物馆里当“活化石”，还是散落在乡村绣娘手中成为精美刺绣，都因为科技的赋能，而更为光彩动人。科技日报记者近日走进贵州省博物馆，探寻“鹭鸟纹彩色蜡染褶裙”焕新的科技之旅。

科技让民族“活化石”重现光彩

“鹭鸟纹彩色蜡染褶裙”堪称“镇馆之宝”，出土于平坝棺材洞第415号棺材中。虽然经历了数百年的岁月侵蚀，它依然纹样繁缛多变，彩色图案艳丽如新。

“它的发现填补了我国蜡染史的空白，对研究古代蜡染史、古代贵州民族服饰及其演变等有着重要的实证作用。”贵州省博物馆文物科技保护中心副主任滕昭玉告诉记者。

不过，当它被考古人员从棺材洞中发现时，早已残破不全。如何“抚平”这件文物的“伤痕”，让这件残破的文物“复活”？

滕昭玉说，文物“抢救”是一个技术活。经过“全面体检”后，工作人员对这件文物实施了消毒、清洗、平整、修复等一系列“治疗手段”，每一种“治疗手段”都离不开现代科技的支撑。

在“鹭鸟纹彩色蜡染褶裙”的抢救性保护修复中，光背衬材料及丝线的染色实验就做了数百次。

也正是在科技手段的支撑和保护修复工作者的努力下，“鹭鸟纹彩色蜡染褶裙”才得以再现光彩。如今，它正在贵州省博物馆基本陈列展“人文山水 时光峰峦——多彩贵州历史文化展”中陈列展出。

同时，在数字科技、物联网等新技术的加持下，展柜就像一个“保温箱”，一旦出现光照、温度、湿度、污染性气体等指标异常，馆藏文物预防性保护监控平台就会报警，提醒文物保护人员在第一时间进行干预处理。

“现在，科技手段已经成为文物科学保护修复的重要手段。”滕昭玉说，受益于科技创新的加持，在贵州省博物馆，将会有越来越多的馆藏文物重焕光彩。

数字化延续民族服饰生命力

民族服饰，是一个独特的文化符号。

贵州是一个多民族聚居的省份，贵州各民族人民在长期的生活生产中，孕育出了丰富多彩的民族文化。其中，民族服饰就像一座座自成体系的文化岛屿，光彩照人。

从五彩缤纷的苗族服饰，到千姿百态的侗族服饰，乃至素雅明快的布依族服饰，无一不是中华民族服装史上难得的“活化石”。而在很多民族村寨，随着老一辈手艺人的逐渐远去，民族服饰的传承和发展也成了一个不可回避的问题。

在贵州省凯里市，贵州古苗疆刺绣公司正尝试着用数字化来延续民族服饰的生命力。

经过多年发展，贵州古苗疆刺绣公司以“公司+基地+农户”的组织方式，汇集了一批技艺高超的刺绣能手。但是，这些分散居住的绣娘，可能因技法不同而无法绣出相同的产品。

2023年，在贵州省科技厅的支持下，贵州古苗疆刺绣公司开发出了一款叫作“古苗疆”的App，把优秀刺绣图片和视频传到App中，供绣娘自主学习。如此一来，一些濒临失传的刺绣产品和技艺，也得以被“抢救”。

以前，绣娘想要提高刺绣技艺，就要向其他绣娘反复请教；如今，只要打开App，仔细观摩里面的图片和视频，就能知晓刺绣的色彩搭配和相应针法。

有了科技助力，贵州特色苗绣频频亮相于中国国际时装周，并走向世界。

(责编：郝帅、陈键)

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