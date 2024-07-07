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懂得隐藏“武器”的纳米机器人问世

张梦然
2024年07月07日09:23 | 来源：科技日报
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原标题：懂得隐藏“武器”的纳米机器人问世

科技日报北京7月6日电 （记者张梦然）瑞典卡罗林斯卡学院团队开发出一种能杀死小鼠癌细胞的纳米机器人。该机器人的“武器”隐藏在纳米结构中，仅在肿瘤微环境中才暴露，从而保护了健康细胞。这项研究发表在最新一期《自然·纳米技术》上。

此前，该团队已设计了一种能结合细胞表面凋亡受体的独特结构。这些结构表现为六边形图案组装的六肽（氨基酸链）。这种肽被团队称为“杀伤性武器”，但如果把它作为一种药物来服用，它会不分青红皂白地开始杀死体内细胞。

为解决这个问题，团队将其“武器”隐藏在由DNA构建的纳米结构中。使用DNA作为建筑材料构建纳米级结构的技术，被称为“DNA折纸”。利用该技术，团队创建了一个在适当条件下激活的“开关”，从而让“武器”隐藏并只能暴露在实体肿瘤内部和周围的环境中。这意味着一种全新的、专门针对和杀死癌细胞的纳米机器人问世。

研究团队解释称，低pH值，或通常围绕癌细胞的酸性微环境，可激活纳米机器人的“武器”。在细胞分析中，他们证明，在正常pH值为7.4时，“武器”很好地隐藏在纳米结构中，但当pH值降至6.5时，“武器”便会暴露并展现出强大的细胞杀伤效果。

团队将纳米机器人注射到患有乳腺癌的小鼠体内，导致肿瘤生长减少了70%。他们正计划研究是否有可能通过在其表面放置与某些类型癌症特异性结合的蛋白质或肽，来使纳米机器人更具针对性。

【总编辑圈点】

癌症是威胁人类健康的重要杀手，甚至被称为“众病之王”。然而，迄今为止，人类对付癌症的手段却十分有限，疗效也有待提升。例如，比较常见的肿瘤切除法和化疗法都容易给患者身体带来一定程度的损伤。近年来，靶向疗法、免疫疗法等新方法陆续出现，为癌症治疗带来新的曙光。这项研究利用纳米机器人杀死癌细胞，为人类攻克癌症提供了另一种思路。未来，假如纳米机器人能够更加针对性地杀死某种类型的癌细胞，无疑将进一步推动癌症精准医疗的进步。

(责编：郝帅、陈键)
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