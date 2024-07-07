蒸馏空气制成的罐装水将在美上市
2024年07月07日09:24 | 来源：科技日报
小字号
原标题：蒸馏空气制成的罐装水将在美上市
科技日报讯 （记者刘霞）据英国《新科学家》杂志网站7月2日报道，美国“源头”公司生产的太阳能面板，可以利用太阳能从空气中捕捉水分生产饮用水。该公司计划今年9月左右起，在美国零售商店销售以这种方法生产的名为Sky Wtr的罐装水。
据该公司介绍，他们生产的面板使用太阳能为风扇供电，风扇可以从空气中吸收水蒸气。在水分释放到面板内的收集区之前，被称为干燥剂的吸水物质会将水分锁住。实际上，这一过程是在蒸馏空气，所以可以得到纯净的蒸馏水。蒸馏水随后会被送往加压罐，以便工作人员调节其pH值，并添加钙和镁等矿物质，然后装在可回收的铝罐和铝瓶中出售。
“源头”公司每个面板每天最多可生产3升饮用水，即使是在亚利桑那州炎热干旱的条件下，这个设备也能有效地发挥作用。这些面板可以安装在地面，也可以安装在屋顶，并与建筑物内的饮用水管相连。该公司还在佛罗里达州经营了一个“水农场”，使用面板阵列每天生产3000升水。
目前，一块此类面板的零售价接近3000美元。研究人员期望未来几年内能大幅降低面板的价格，使水生产更加经济实惠。
(责编：郝帅、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- “文化味”遇上“烟火气” 夏日文旅激活消费市场生机活力
- 到乡村的绿水青山间品一杯茶，在郊外听一场露天音乐会，去博物馆的历史文物里穿梭……入夏以来，我国各地加速旅游业提质升级，文旅融合故事不断“上新”。观演出、品民俗、享美食、游美景，游客的笑语欢声串起炎炎夏日的生机与活力，传递出对“诗与远方”的美好向往。…
- 评论
- 关注