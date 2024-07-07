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国家外汇局：截至6月末外汇储备规模超3.2万亿美元

2024年07月07日13:03 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，较5月末下降97亿美元，降幅为0.3%。

对此，国家外汇管理局表示，2024年6月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。

“当前国际经济保持温和复苏，全球制造业PMI连续6个月位于荣枯线上方，国际贸易延续回暖态势。我国商品出口结构不断升级，外贸‘朋友圈’进一步扩大，高水平开放有序推进，出口有望保持中高速增长，在稳定跨境资金流动方面继续发挥基本盘作用。”民生银行首席经济学家温彬在接受人民网记者采访时表示。

国家外汇管理局同日发布的黄金储备数据显示，我国黄金储备保持稳定，连续两个月维持在7280万盎司水平，显示了我国在多元化资产配置方面的稳健策略。

(责编：郝帅、高雷)
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