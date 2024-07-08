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全国保险公众宣传日：发挥稳定器作用 服务美好生活

人民网记者 杜燕飞
2024年07月08日08:34 | 来源：人民网
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中央金融工作会议提出，发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。这为当前和今后一个阶段保险业的发展指明了方向。

7月8日，由国家金融监督管理总局指导、中国保险行业协会主办的我国第12个“7·8 全国保险公众宣传日”如约而至。今年的主题为“保险，让每一步前行更有底气”，聚焦金融强国建设目标，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以高质量发展举措和成果服务百姓美好生活。

中国保险业协会相关负责人介绍，今年“7·8 全国保险公众宣传日”活动共分三个阶段：筹备阶段、开展阶段、活动延伸及总结阶段。重点开展4方面活动：组织开展“7·8奋力前行”保险公益健步走活动、“我的保险人生”系列短视频展播、“推进高质量发展，建设金融强国”主题直播活动和“保险五进入”宣传服务活动。

记者梳理，活动期间，各地银行业协会联合辖区保险机构开展了一系列接地气、重实效、形式多样、丰富多彩的宣传活动，提升了公众保险意识和金融消费理念。

例如，山西保险行业协会联合11家保险公司举行了“保险知识进校园”活动。活动通过在校园内悬挂横幅、设置展板、发放宣传册等方式，介绍各类保险基本概念、保障范围以及购买流程，并通过实际案例，让学生直观地了解保险在日常生活中的重要作用。

新疆保险行业协会组织开展“7·8奋力前行”保险公益健步走活动。沿线设立以“五篇大文章”为主题的宣传展区，开展相关领域金融保险知识宣传。开幕式现场的保险知识展区提醒公众警惕涉金融领域“代理维权”、防范保险欺诈、防范非法集资，宣传防灾減灾知识。

湖北保险行业携手武汉市公安局江岸分局开展“7·8全国保险公众宣传日”及反诈宣传活动，向公众普及金融保险理念。活动现场，武汉市公安局江岸分局刑侦大队民警以短视频展播、有奖问答的形式，讲解如何辨别及防止诈骗行为，提醒公众“守住钱袋子，护好幸福家”。

值得注意的是，活动期间正值盛夏，是自然灾害多发季节。各保险机构深入到社区、学校、机关、企业、农村等一线，通过组织培训、现场答疑、知识讲座、风险排查、应急演练等多种形式开展防洪防汛、安全生产等防灾减灾宣传服务活动，宣传保险业风险减量的作用。

“真是太及时了，让我了解到好多保险知识”“没想到，保险发挥着这么重要的作用啊”“我这就提醒家人一定要注意保险诈骗，保护好自己的‘钱袋子’”……活动现场，不少市民这样说道。

为了进一步保护消费者合法权益，中国保险行业协会日前发布了《保险行业消费者权益保护自律公约》（以下简称《自律公约》），鼓励和倡导保险机构主动承担起市场主体应尽的社会责任，发挥保险长期稳健的风险管理和保障功能，共同致力于维护良好的市场秩序。

业内人士表示，今年“7·8 全国保险公众宣传日”期间举行的一系列活动，得到了公众的积极参与和广泛关注，进一步提升了公众风险意识和保险意识，为保险行业服务“五篇大文章”提供了良好的氛围，也将进一步提高保险业服务能力和水平，助力保险行业高质量发展。

(责编：王连香、高雷)
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