人民网记者 黄盛

日前，国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，较5月末下降97亿美元，降幅为0.3%。

国家外汇管理局相关负责人对此表示，2024年6月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。

也有多位业内人士向人民网记者表示，6月末外储规模略有下降，是美元指数上升与全球金融资产价格总体上涨效应相互抵消的结果。在我国经济基本面更加坚实、外汇市场韧性更加明显和中国人民银行应对经验更加丰富的三大支撑因素下，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

东方金诚首席宏观分析师王青向人民网记者表示，主要受外需回暖、出口新动能增长较快带动，近期我国出口保持高增势头——估计6月出口额同比增速会从上月的7.6%进一步升至10%左右。尽管近月国内股市出现下行波动，但境外资金持续较大规模流入国内债市，我国外部状况稳中向好。王青判断，在一季度GDP增速超预期后，二季度经济运行将总体保持回升态势，人民币对美元贬值压力可控。这些因素都有助于外储规模保持稳定。

中银证券全球首席经济学家管涛认为，6月，在主要经济体经济增长和货币政策分化的背景下，美元指数上涨，全球股债“双升”，汇率折算与资产价格变化引起的估值效应一负一正，二者相抵后外汇储备规模小幅下降。这主要反映了汇率折算和资产价格变化等因素的综合作用。

管涛表示，6月底，日元兑美元汇率跌破160比1，再创新低，前期耗费600多亿美元的干预成果损失殆尽。同期，境内外人民币兑美元汇率虽然也有所走弱但跌幅较小，中国外汇交易中心口径（CFETS）的人民币汇率指数上涨0.3%，人民币继续在亚洲地区扮演了“稳定锚”的角色。而且，从外汇储备的变动看，中国并未通过直接入市干预的方式来稳汇率。

民生银行首席经济学家温彬向记者表示，当前国际经济保持温和复苏，全球制造业PMI连续6个月位于荣枯线上方，国际贸易延续回暖态势。同时，我国商品出口结构不断升级，外贸“朋友圈”进一步扩大，高水平开放有序推进，出口有望保持中高速增长，在稳定跨境资金流动方面继续发挥“基本盘”作用。我国经济形势稳中向好，高质量发展扎实推进，有利于我国国际收支保持整体平衡。

也有业内人士向记者表示，未来一段时间我国外储规模将持续稳定在略高于3万亿美元这一水平，为保持人民币汇率处于合理均衡水平提供坚实基础。

(责编：王连香、高雷)

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