人民网记者 王绍绍

近年来，人工智能、物联网、5G等技术蓬勃发展，我国制造业不断加快从“大”到“强”、由“智”进“质”的转型升级步伐。

先进制造业新技术多、附加值高、带动力强，是拉动经济增长的“动力源”。国家统计局数据显示，6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示，今年以来多项稳增长、促回升的政策靠前发力，成效不断显现，逐步增强了经济回升力量。

当前，制造业新动能持续增长，转型升级态势向好，科技创新持续赋能高质量发展。数据显示，6月份，高技术制造业PMI为52.3%，比上月上升1.6个百分点，连续8个月保持在扩张区间；装备制造业PMI为51.0%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月保持扩张。

“智造”是人工智能赋能新型工业化的重心所在。随着新一代信息技术与制造业深度融合，智能制造不断向纵深发展。有关专家表示，在智能制造当中，制造技术是本体技术，为主体；智能是赋能技术，为主导；两者深度融合形成智能制造技术，推动制造业企业的创新发展。

随着“5G+工业互联网”专网建设推进、工业感知网络覆盖扩大、海量物联接入能力提升等，我国“5G+工业互联网”已进入规模化发展新阶段。数据显示，5G应用已融入97个国民经济大类中的74个，工业互联网覆盖全部41个工业大类。分析人士表示，工业互联网正在与各行各业深度融合，推动产业升级和行业转型，在国民经济中实现广泛渗透和深度应用。

当前，我国把发展绿色制造作为推动传统制造业转型升级的重要方向，绿色制造体系加速形成。据了解，我国已在国家层面累计培育建设绿色工厂5095家、绿色工业园区371家、绿色供应链管理企业605家、绿色产品近3.5万个。业内专家表示，推动制造业绿色化发展，需要加速生产方式数字化绿色化协同转型，构建优质高效的绿色制造服务体系，加大绿色产品供给。

江西德兴通过“能+碳”数据库进行重点产品能效对标，挖掘并动态计算产业园区及企业节能潜力，借助数字化技术与平台支撑碳达峰与碳中和园区建设；浙江慈溪一批绿色制造示范企业脱颖而出，赢得“国家级绿色低碳工业工厂”、“国家专精特新‘小巨人’”等“国”字号绿色制造称号；天津经开区以创建绿色制造标杆企业为抓手，推动技术改造和产业绿色升级，为工业“双碳”工作提供有力支持……

数字经济时代，制造业企业主动拥抱数字技术，加快数字化转型，能够推进制造业企业绿色技术创新，通过提高碳排放效率实现“数字减碳”。业内专家表示，应用实时监控、模拟仿真、智能控制、智能决策、系统优化等数字化技术，可以有效促进传统行业生产运营模式升级，实现提质增效、减污降碳。

推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，不仅能加快促进传统产业转型升级，还可以带动战略性新兴产业和未来产业的需求扩张，有效激活经济稳中向好新动能。上述专家建议，在未来，制造行业应积极引导各类创新要素持续向绿色低碳领域集聚，培育出绿色低碳领域制造领军企业，推动我国由“制造大国”向“制造强国”跃升。

(责编：王连香、高雷)

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