人民网北京7月8日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月8日白天，新疆南疆盆地和吐鲁番盆地、苏皖中南部、上海、湖北南部、湖南大部、江西、浙江、福建、广西东部、广东中西部和北部等地有35-36℃高温天气，其中，新疆吐鲁番盆地、江苏南部、上海大部、湖北东南部、湖南北部和东部、江西中南部、浙江大部、福建中北部等地部分地区最高气温37-39℃，新疆吐鲁番盆地、浙江中部局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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