任沁沁

中国就在这里，欢迎大家来。

国家移民管理局5日通报，今年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。

“Welcome to China.”

“谢谢你！”

5日凌晨，由马来西亚吉隆坡飞来的D7342航班平安落地北京大兴国际机场。移民管理警察用英语向外国友人问好，外国友人则回以中文。友好与默契中，边检查验手续很快办好了。

“拿起护照，说走就走，中国入境体验太‘丝滑’了！”波兰籍的鲍里斯先生，带着一家来旅游。他兴奋地说：“这场China Travel我们期待已久，打算去北京故宫和长城、上海外滩，再去成都看看大熊猫。”

最近一段时间，“China Travel”成为不少外国视频博主的流量密码，好city的中国让众多外国游客惊叹。这些，都得益于我国的免签“朋友圈”不断扩容。

为进一步促进中外人员交流交往，去年12月1日以来，我国先后对法国、德国、澳大利亚等15个国家试行单方面免签政策；与新加坡、泰国、格鲁吉亚等国迈入“互免时代”。

国家移民管理局持续优化出入境政策和管理服务，1月11日起正式实施便利外籍人员来华5项措施，更好服务保障高水平对外开放；5月15日起全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策……

多个政府部门协同发力，外籍人员在华生活的便利措施提质升级；提升境外来华人员等群体支付便利，简化境内银行卡开户流程、提供多语种服务……

广州白云机场口岸入境大厅人头涌动。来自马来西亚的林先生是“中国通”，不久前刚来广交会参展。“‘中国欢迎你’不只是一句口号，通关快、服务热情、生活便捷、交通便利，以后更要常来常往。”

上半年，已有超206万人次外籍人员经由广州白云机场口岸出入境，同比增长182.1%。白云边检安排了英语、印尼语、阿拉伯语等十多个语种的外语专业民警上岗，积极协助、靠前引导各国旅客通关。

国家移民管理局预计，今年下半年外国人来华热度将持续升温。“七八月是暑期，外籍旅客入境人数有望继续增加。”南宁边检站边检处处长唐梽平说。

开放的中国，向世界敞开大门。中外人员的热切交流，不仅将增进民间交往和了解，更将带动人文、商贸、科技等领域合作，实现资源共享、互通有无。

近日公布的世界经济论坛《2024年旅游业发展指数》显示，中国在促进旅游业发展方面位列全球第八，是前十名中唯一的发展中经济体。

“免签入境等系列政策措施，释放了中国持续扩大开放的诚意和决心。”中国现代国际关系研究院院长杨明杰表示。

相知无远近，万里尚为邻。中国丰富的历史文化遗产，多样的自然风景，各具特色的城市景观，现代化的基础设施，将吸引更多来自世界各地的游客。

新华社北京7月5日电

(责编：王震、陈键)

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