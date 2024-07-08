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AI PC是否预示“个人智算”即将涌现

2024年07月08日08:57 | 来源：新华社
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新华社北京电（记者孙晶 胡丹丹）随着人工智能(AI)技术的快速发展，多家厂商尝试推出人工智能个人电脑（AI PC）。业内专家认为，这种结合将带来前所未有的智能体验和生产力提升，但也面临一系列技术和市场挑战。AI与PC的结合能否加速AI进入寻常百姓家值得观察。

多家PC巨头入场布局AI PC

微软公司在今年5月发布了专为AI设计的Copilot+PC。Copilot是微软推出的跨平台AI助手，是微软推动人工智能战略的关键一环。Copilot+PC被称为“一款旨在重新定义个人电脑与用户交互方式的革新产品”。目前，联想、戴尔、惠普和三星等著名PC厂商已与微软签订合作协议。

谷歌公司紧随其后也宣布为其高端安卓笔记本电脑Chromebook Plus产品线添加新的AI功能。3月，苹果公司推出搭载M3芯片的MacBook Air系列，也特意强调了该产品的人工智能属性。

在中国，联想集团4月发布了内置个人智能体“联想小天”的AI PC系列产品。小米、华为等公司也在探索或已推出具备AI特性的个人电脑。

英特尔公司中国区技术部总经理高宇表示，AI PC六大应用场景分别是：聊天机器人带来更专业的问答体验，本地知识库让知识财富得以共享利用，个人助理帮助用户高效完成日常事务，办公助手能高效处理文字甚至起草合同文书，多媒体助手帮助处理视频图片等内容，PC管理能让远程管理和防护更高效。这些应用能帮助企业降本增效。

AI PC是不是真正变革

目前，各大PC厂商、芯片厂商和操作系统提供商对AI PC的定义不尽相同，但都对计算机能高效处理AI任务提出明确要求。

据微软公司的标准，AI PC需配备能提供强大神经网络处理能力的硬件，如专为AI计算任务设计的神经网络处理单元（NPU）等以满足大模型运行的需求。同时电脑需要足够大的随机存取内存。除了上述硬性要求，AI PC还需具备良好的系统优化与软件支持。

高宇表示，AI PC是PC的“第三次变革”，通过AI为用户体验和生产力带来革命性改变。

智通国际信息技术有限公司董事长兼CEO潘春节接受新华社记者采访时说：“AI PC代表了一种新型的个人计算平台，是全新的产品变革；是产品核心属性从‘应用软件+基础软件+PC硬件’单一载体，变成了‘智能体助理+PC硬件+全终端’的生态载体。”

“算力+隐私保护”双重加持

AI系统需要处理大量用户数据，这些数据可能涉及个人隐私、商业机密等敏感信息。潘春节在谈到AI PC与传统PC区别时说，除去算力，对于许多用户而言，“AI PC本地端的AI计算能力应该是AI PC与传统PC的显著区别”。

“用户可在离线环境下依然流畅地运行AI任务，从而保证数据隐私和安全。这种本地离线AI计算能力，是AI PC相对于‘云端AI+传统PC’的显著优势之一。”他说。

软通动力集团首席技术官刘会福认为，除了具有系统性、场景性和垂直性的特点外，“本地化”是AI PC的核心特征，AI PC强调本地端侧模型的能力，可以更好地实现AI实时交互、隐私保护、硬件全链接。

一些科技博主认为，大模型必须直接集成在手机、电脑等消费电子的设备终端里，才能真正实现个人化应用。由于隐私问题，许多用户不敢把数据上传云端。AI PC的特性使其能在本地直接运行端侧模型，模型本身还能与电脑系统深度集成，让数据使用更安全快捷，这也是AI PC的优势。

安全挑战与普及

AI PC的推出并非一帆风顺，首当其冲是AI与生俱来的安全问题。

微软公司近日宣布，将暂缓推出其为Copilot+PC设计的一项名为Recall的AI功能。Recall功能使用户能迅速检索到他们在应用程序、网站、图片和文档中曾经浏览过的信息，构建一个可搜索的视觉化时间轴。不少人担心，一旦黑客利用漏洞入侵，用户的计算机活动记录都会暴露。

中国网络空间安全协会人工智能安全治理专委会专家、天融信科技集团副总裁薛智慧在接受新华社采访时指出，AI PC还可能存在诸如AI决策存在偏见或错误、对用户造成不公平或不良的影响等风险。比如，不同国家来源的不均衡训练语料可能导致价值观冲突，因此人工智能给出的决策方案并不一定适用于所有用户。

AI PC推广还需解决的一个问题是用户的真实迭代需求。5月底路透社发布的调查显示，目前生成式人工智能工具的使用率仍偏低。研究人员对英国、美国、阿根廷、丹麦、法国、日本6个国家的一万多人展开调查显示，对于目前最受认可的生成式人工智能工具ChatGPT来说，人们对其使用率仍很低，日本只有1%的人每天使用，法国和英国为2%，美国为7%。

此外，因为结合新的芯片和软件，新推出的AI PC成本普遍较高，价格不菲。虽然AI与PC结合前景美好，但目前来看进入寻常百姓家还需时日。（参与记者：董亚雷 吴慧珺 孙蕾）

(责编：王震、陈键)
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