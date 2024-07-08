新华社广州7月7日电（记者王浩明）据港珠澳大桥边检站统计，自2023年7月1日“港车北上”政策落地实施以来，截至7日下午，经港珠澳大桥出入境的香港单牌车突破100万辆次，粤港澳大湾区融合迎来新里程碑。

据边检部门统计，今年上半年，港珠澳大桥珠海公路口岸6次刷新客流车流纪录，港澳单牌车日均通行量达到7800辆次，港澳旅客超过4.2万人次，分别占口岸客流车流总量的56.0%和60.9%，其中“港车北上”月均超11万辆次，6月份单月首次突破13万辆次，较政策实施首月增长17倍。

博兆医疗创始人陈博南几乎每周都要从香港前往珠海，他说：“以前，这样的行程需要半天时间，现在只需要一个小时，极大提高了我们科研工作的时效性。现在两地不断简化的通关流程，让通行越来越便捷。”

据介绍，边检部门在高度便利化通关方面持续创新管理，不断简化边检备案手续，积极推动数据共享共用，实现“港车北上”网上申请、网上备案；与珠海市政府合作加快推进提升大桥口岸通关效率项目，年内有望将口岸小客车高峰时段单向通行能力由950辆次每小时，提升至1500辆次每小时，通行能力提升50%以上。

“高增长反映出强需求。对于粤港澳大湾区而言，‘港车北上’既带来了人气，又带来了机遇，它将促进粤港澳大湾区的经济一体化进程，为区域内的科技创新和产业升级提供有力支持。”香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年说。

(责编：王震、陈键)

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