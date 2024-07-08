“港车北上”突破一百万辆次
2024年07月08日08:59 | 来源：新华社
小字号
新华社广州7月7日电（记者王浩明）据港珠澳大桥边检站统计，自2023年7月1日“港车北上”政策落地实施以来，截至7日下午，经港珠澳大桥出入境的香港单牌车突破100万辆次，粤港澳大湾区融合迎来新里程碑。
据边检部门统计，今年上半年，港珠澳大桥珠海公路口岸6次刷新客流车流纪录，港澳单牌车日均通行量达到7800辆次，港澳旅客超过4.2万人次，分别占口岸客流车流总量的56.0%和60.9%，其中“港车北上”月均超11万辆次，6月份单月首次突破13万辆次，较政策实施首月增长17倍。
博兆医疗创始人陈博南几乎每周都要从香港前往珠海，他说：“以前，这样的行程需要半天时间，现在只需要一个小时，极大提高了我们科研工作的时效性。现在两地不断简化的通关流程，让通行越来越便捷。”
据介绍，边检部门在高度便利化通关方面持续创新管理，不断简化边检备案手续，积极推动数据共享共用，实现“港车北上”网上申请、网上备案；与珠海市政府合作加快推进提升大桥口岸通关效率项目，年内有望将口岸小客车高峰时段单向通行能力由950辆次每小时，提升至1500辆次每小时，通行能力提升50%以上。
“高增长反映出强需求。对于粤港澳大湾区而言，‘港车北上’既带来了人气，又带来了机遇，它将促进粤港澳大湾区的经济一体化进程，为区域内的科技创新和产业升级提供有力支持。”香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年说。
(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 守好“大国粮仓” 科技让夏粮收储更智能更绿色
- “到账特别快！上午卖完粮，下午粮款就打到卡里了。”在中央储备粮淮安直属库楚州分库“一站式”服务中心里，当地种粮大户郭瑞芝一边等候扦样一边说，“今年小麦收成不错，这里每斤小麦收购价是1.25元，价格相对高一些，交通也方便，还可以网上预约，服务也好，在这里卖粮放心。…
- 评论
- 关注