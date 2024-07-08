“从第一次与企业洽谈时的紧张，到如今可以独立对接，同时跟进多个项目，在经济突击队的锻炼让我迅速成长。”杭州市上城区四季青街道团工委书记朱舒文是一名“85后”，得益于该区深入推进年轻干部体系化培养“青尚”工程，她被选派到总部经济突击队，4个月以来，她已经参与项目洽谈50余次，走访企业60余家。

今年，为精准适配经济发展需要，杭州市上城区不断丰富干部培训的思路方法路径，实施《“产业突破 青春建功”经济素养提升行动》，将116名学员细分为“CBD＋科创”“营利性服务业”等8个赛道开展针对性实训，通过“专业课堂打基础、思想淬炼优素养、打擂比武长才干、揭榜挂帅精业务、实践攻坚强本领”五种模式开展进阶式培养，着力培育一批“懂经济、熟产业、会招商”的“经济型”年轻干部。

“实战实训是最好的锻炼，我们选派了20名有激情、善沟通、热爱经济工作的干部，组建4支经济突击队，开展为期一年的实战攻坚、压担培养。年轻干部是上城区发展的生力军，我们坚持发展需要与专业实训相结合，为学员搭建一线历练平台。”上城区委组织部相关负责人表示。

记者了解到，为了提升青年干部对区域经济发展的理解，该区开设“尚学大讲堂”，链接一线资源，邀请专家讲理论、区领导讲政策、企业家讲实操，帮助学员了解行业、企业思维；与长三角主要城市中心城区高质量发展联盟的9个成员之一的苏州市姑苏区开展跨界联训，互派学员跟岗锻炼；组织百名干部到深圳学习科技创新、产城融合，靶向补齐年轻干部能力短板和视野“盲区”。

据悉，上城区已组织年轻干部300余人次到产业突破、招商引资一线壮筋骨、提能力，举办“尚学大讲堂”等系列讲座25期。截至目前，4支年轻干部经济突击队落地抖音集团服务商等营利性服务业总部企业11家，落地国风投双碳创新基金等大项目23个，助力打造钱江新城杭州总部经济集聚地。

（本报记者张璇 参与采写：李佳）

(责编：王震、陈键)

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