周凯

1938年开始大规模采煤，1955年设立南桐矿区，重庆市万盛经济技术开发区（简称万盛经开区）因煤而兴。产业“一煤独大”，长期开采导致地面沉陷等问题，万盛经开区又因煤而困。

思变方能脱困。自2009年列入全国资源枯竭型城市以来，万盛经开区克服阵痛、坚定转型，加快开掘“绿”矿，如今先进制造业、生态旅游蓬勃发展，生态治理、民生保障持续用力，近期在2023年度资源枯竭城市转型绩效评价中排名全国第三。

从一煤独大的“黑”城迈向生态美、产业兴的“绿”城，万盛经开区如何实现高质量转型？

扬长避短扭转“一煤独大”

重庆中心城区向南100多公里，渝黔交界处的群山丘陵下煤炭资源富集，煤炭开采历史悠久，这里就是万盛。抗战期间，万盛源源不断的煤炭助力民族工业、抵御外侮，有“抗战煤都”之誉。新中国成立后，这里的煤炭供应量一度占重庆市的二分之一，是西南地区重要的能源基地。

但长期“靠煤吃煤”的单一产业结构，也给万盛发展带来困境。当地干部介绍，上世纪90年代曾因煤炭市场大幅波动，干部、职工连工资都发不出来，当时全区5个人中约有一个人“吃低保”。同时，大面积地下开采造成水源流失、农房受损等问题，群众反映强烈，转型势在必行。

万盛经开区发展改革局负责人介绍，上世纪90年代后期当地就开始了转型探索，特别是2009年万盛被纳入全国第二批资源枯竭型城市后，在国家相关政策支持下，转型成为全区工作的主线。

改变“一煤独大”，关键在于产业转型。然而十多年前，万盛除了煤炭资源，交通、区位、市场等优势并不明显，怎么吸引新产业？“没有硬优势就拼软环境，通过构建良好营商环境、解决企业痛点问题，进而吸引先进制造业企业落户。”万盛经开区经济信息局局长成少斌说。

冠宇集团是聚合物锂离子电池领域的头部企业，在新建生产基地时，并没有优先考虑万盛。但万盛招商团队并未气馁，而是深入研究行业，帮助企业解决融资、厂房、用工、产能等痛点问题，最终打动企业成功签约，现在该企业已发展为年营业收入超过50亿元、解决就业超过5000人的龙头企业。

“去年9月厂房开建，今年2月交付、3月投产，体现了万盛效率。”卡斯特铝（重庆）科技有限公司负责人余涌说，万盛知道企业需要尽快投产抢占市场的难题后，行政审批、厂房建设等都非常快，这是企业决定落户的主因。

专业精准招商、提升营商环境，经过十多年的努力，万盛构建起了以新能源及新型储能、新材料两个产业为主导的“231”现代制造业体系，2021年全面淘汰煤炭落后产能，2023年规上工业总产值超过300亿元，工业对地区经济发展的贡献率为60.2%。这个老矿区顺利摆脱了对煤炭的依赖，产业结构实现了从单一到多元。

由点到面，推动旅游富民

万盛经开区面积566平方公里，辖8个镇2个街道，人口近30万。城区发展工业，广大农村地区如何增收致富？作为四川盆地与云贵高原过渡山区，万盛重峦叠嶂、岭谷相间，发展生态旅游成为当地推动乡村振兴、共同富裕的着力点。

峻岭、幽峡、石林等自然景观独特，黑山谷荟萃西南喀斯特地貌精华，被誉为“地质大观园”。“打造黑山谷景区是万盛第一次旅游创业，经多年建设，2012年黑山谷景区成为5A级景区，周边也形成了避暑康养小镇，夏季高峰时有数万人前来避暑。”万盛经开区文旅局党委委员张勇说。

一花独放不是春，单靠一个景区难以带动全域旅游。万盛随后开启旅游第二次创业，鼓励企业、干部“大开脑洞”，创新建设各类景点景区。

既可赏瀑布飞流、湖光山色，也能观非遗演奏、工匠古艺，青山湖国家湿地公园吸引了大量游客前来游玩，这里几年前还只是个普通水库。

一到周末、节假日，湖边的农家乐“梦湖小筑”游客多得接待不过来。老板刘迎春告诉记者，过去这个水库无人问津，2017年万盛通过生态治理、建设景观，将水库改造成了优美的湿地公园，外出务工的他返乡办起了农家乐，“收入比外出务工强多了！”现在，青山湖周边农家乐、民宿如雨后春笋，美了环境富了民。

铺上沙滩、种上热带植被，板辽湖水库成了玩沙戏水的好去处；将菌林采菇体验与乡村风光相结合，丛林镇绿水村成了蘑菇主题亲子乐园……大胆创新、点石成金，万盛经开区20多个景区景点由水库、乡村等改造而成，先后入选中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区等，2023年旅游人数2917万人次。

板辽湖上“奥陶纪水世界”近期投用，焰火表演、夜间美食等旅游产品将让更多游客留下过夜。张勇说，当前万盛大力实施旅游“三次创业”，聚力打造成渝地区双城经济圈大健康旅游目的地。

民生为大，实现转型共享

长期采煤让万盛形成了大面积采煤沉陷区，导致生态破坏等问题。转型依靠群众、成果群众共享，万盛经开区全力解决生态、住房、就业等民生问题，践行“民生为大”的执政理念。

在万东镇五和村，300多亩杨梅、梨子、枇杷等果树长势良好，果园负责人张庭府热情接待着前来采摘的游客。“因为采煤沉陷、水源流失，过去这里是一片荒山。2017年政府修好道路、水管，我们种上果树进行生态治理，去年果园收入有100多万元。荒山成了绿水青山、金山银山。”张庭府说。

万盛专门组建采煤沉陷区综合治理公司，在沉陷较重区域开展植树造林修复生态，在较轻区域建设高标准农田发展种植、养殖业，累计造林育林24.8万亩，森林覆盖率提升至58.2%，治理水土流失57.3平方公里。

2017年完工的南桐花园小区背靠公园，球场等设施齐全，共有房屋3000多套，安置农房受损、棚户区居民1.1万多人。59岁的王光伦原是麒麟村村民，2017年农房因采煤沉陷受损，搬到了这里。“丈夫在附近工业园区上班，我平时跳跳广场舞，同时作为热心居民参与小区管理，住得很舒心。”她说。

后湾社区党支部书记王清秀介绍，南桐花园小区居民来自不同地方，基层治理的重点是让大家融入新的大家庭。社区针对老年群体开展跳广场舞、下棋等文体活动，针对青少年开展绘画等免费兴趣课，为中青年群体推荐就业，以丰富多彩的活动凝聚人心、构建和谐社区。

推进采煤沉陷区受损农房搬迁、棚户区改造，让8万群众住上安全房屋；以关闭煤矿失业人员为重点，开展免费培训，累计举办专场招聘会500余场次，安置涉煤职工近1万人，无“零就业家庭”……

万盛经开区党工委书记袁光灿说，万盛以工业强区、宜居宜业、“魅力绿城”、“幸福新城”探索产业、城市、生态、社会转型，正奋力建设全国资源型城市可持续发展示范区。

(责编：王震、陈键)

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