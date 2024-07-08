人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从“一煤独大”到“向绿向兴”

重庆万盛资源枯竭型城市转型观察

周凯
2024年07月08日09:02 | 来源：新华每日电讯 家园
小字号

1938年开始大规模采煤，1955年设立南桐矿区，重庆市万盛经济技术开发区（简称万盛经开区）因煤而兴。产业“一煤独大”，长期开采导致地面沉陷等问题，万盛经开区又因煤而困。

思变方能脱困。自2009年列入全国资源枯竭型城市以来，万盛经开区克服阵痛、坚定转型，加快开掘“绿”矿，如今先进制造业、生态旅游蓬勃发展，生态治理、民生保障持续用力，近期在2023年度资源枯竭城市转型绩效评价中排名全国第三。

从一煤独大的“黑”城迈向生态美、产业兴的“绿”城，万盛经开区如何实现高质量转型？

扬长避短扭转“一煤独大”

重庆中心城区向南100多公里，渝黔交界处的群山丘陵下煤炭资源富集，煤炭开采历史悠久，这里就是万盛。抗战期间，万盛源源不断的煤炭助力民族工业、抵御外侮，有“抗战煤都”之誉。新中国成立后，这里的煤炭供应量一度占重庆市的二分之一，是西南地区重要的能源基地。

但长期“靠煤吃煤”的单一产业结构，也给万盛发展带来困境。当地干部介绍，上世纪90年代曾因煤炭市场大幅波动，干部、职工连工资都发不出来，当时全区5个人中约有一个人“吃低保”。同时，大面积地下开采造成水源流失、农房受损等问题，群众反映强烈，转型势在必行。

万盛经开区发展改革局负责人介绍，上世纪90年代后期当地就开始了转型探索，特别是2009年万盛被纳入全国第二批资源枯竭型城市后，在国家相关政策支持下，转型成为全区工作的主线。

改变“一煤独大”，关键在于产业转型。然而十多年前，万盛除了煤炭资源，交通、区位、市场等优势并不明显，怎么吸引新产业？“没有硬优势就拼软环境，通过构建良好营商环境、解决企业痛点问题，进而吸引先进制造业企业落户。”万盛经开区经济信息局局长成少斌说。

冠宇集团是聚合物锂离子电池领域的头部企业，在新建生产基地时，并没有优先考虑万盛。但万盛招商团队并未气馁，而是深入研究行业，帮助企业解决融资、厂房、用工、产能等痛点问题，最终打动企业成功签约，现在该企业已发展为年营业收入超过50亿元、解决就业超过5000人的龙头企业。

“去年9月厂房开建，今年2月交付、3月投产，体现了万盛效率。”卡斯特铝（重庆）科技有限公司负责人余涌说，万盛知道企业需要尽快投产抢占市场的难题后，行政审批、厂房建设等都非常快，这是企业决定落户的主因。

专业精准招商、提升营商环境，经过十多年的努力，万盛构建起了以新能源及新型储能、新材料两个产业为主导的“231”现代制造业体系，2021年全面淘汰煤炭落后产能，2023年规上工业总产值超过300亿元，工业对地区经济发展的贡献率为60.2%。这个老矿区顺利摆脱了对煤炭的依赖，产业结构实现了从单一到多元。

由点到面，推动旅游富民

万盛经开区面积566平方公里，辖8个镇2个街道，人口近30万。城区发展工业，广大农村地区如何增收致富？作为四川盆地与云贵高原过渡山区，万盛重峦叠嶂、岭谷相间，发展生态旅游成为当地推动乡村振兴、共同富裕的着力点。

峻岭、幽峡、石林等自然景观独特，黑山谷荟萃西南喀斯特地貌精华，被誉为“地质大观园”。“打造黑山谷景区是万盛第一次旅游创业，经多年建设，2012年黑山谷景区成为5A级景区，周边也形成了避暑康养小镇，夏季高峰时有数万人前来避暑。”万盛经开区文旅局党委委员张勇说。

一花独放不是春，单靠一个景区难以带动全域旅游。万盛随后开启旅游第二次创业，鼓励企业、干部“大开脑洞”，创新建设各类景点景区。

既可赏瀑布飞流、湖光山色，也能观非遗演奏、工匠古艺，青山湖国家湿地公园吸引了大量游客前来游玩，这里几年前还只是个普通水库。

一到周末、节假日，湖边的农家乐“梦湖小筑”游客多得接待不过来。老板刘迎春告诉记者，过去这个水库无人问津，2017年万盛通过生态治理、建设景观，将水库改造成了优美的湿地公园，外出务工的他返乡办起了农家乐，“收入比外出务工强多了！”现在，青山湖周边农家乐、民宿如雨后春笋，美了环境富了民。

铺上沙滩、种上热带植被，板辽湖水库成了玩沙戏水的好去处；将菌林采菇体验与乡村风光相结合，丛林镇绿水村成了蘑菇主题亲子乐园……大胆创新、点石成金，万盛经开区20多个景区景点由水库、乡村等改造而成，先后入选中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区等，2023年旅游人数2917万人次。

板辽湖上“奥陶纪水世界”近期投用，焰火表演、夜间美食等旅游产品将让更多游客留下过夜。张勇说，当前万盛大力实施旅游“三次创业”，聚力打造成渝地区双城经济圈大健康旅游目的地。

民生为大，实现转型共享

长期采煤让万盛形成了大面积采煤沉陷区，导致生态破坏等问题。转型依靠群众、成果群众共享，万盛经开区全力解决生态、住房、就业等民生问题，践行“民生为大”的执政理念。

在万东镇五和村，300多亩杨梅、梨子、枇杷等果树长势良好，果园负责人张庭府热情接待着前来采摘的游客。“因为采煤沉陷、水源流失，过去这里是一片荒山。2017年政府修好道路、水管，我们种上果树进行生态治理，去年果园收入有100多万元。荒山成了绿水青山、金山银山。”张庭府说。

万盛专门组建采煤沉陷区综合治理公司，在沉陷较重区域开展植树造林修复生态，在较轻区域建设高标准农田发展种植、养殖业，累计造林育林24.8万亩，森林覆盖率提升至58.2%，治理水土流失57.3平方公里。

2017年完工的南桐花园小区背靠公园，球场等设施齐全，共有房屋3000多套，安置农房受损、棚户区居民1.1万多人。59岁的王光伦原是麒麟村村民，2017年农房因采煤沉陷受损，搬到了这里。“丈夫在附近工业园区上班，我平时跳跳广场舞，同时作为热心居民参与小区管理，住得很舒心。”她说。

后湾社区党支部书记王清秀介绍，南桐花园小区居民来自不同地方，基层治理的重点是让大家融入新的大家庭。社区针对老年群体开展跳广场舞、下棋等文体活动，针对青少年开展绘画等免费兴趣课，为中青年群体推荐就业，以丰富多彩的活动凝聚人心、构建和谐社区。

推进采煤沉陷区受损农房搬迁、棚户区改造，让8万群众住上安全房屋；以关闭煤矿失业人员为重点，开展免费培训，累计举办专场招聘会500余场次，安置涉煤职工近1万人，无“零就业家庭”……

万盛经开区党工委书记袁光灿说，万盛以工业强区、宜居宜业、“魅力绿城”、“幸福新城”探索产业、城市、生态、社会转型，正奋力建设全国资源型城市可持续发展示范区。 

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
守好“大国粮仓” 科技让夏粮收储更智能更绿色
　　“到账特别快！上午卖完粮，下午粮款就打到卡里了。”在中央储备粮淮安直属库楚州分库“一站式”服务中心里，当地种粮大户郭瑞芝一边等候扦样一边说，“今年小麦收成不错，这里每斤小麦收购价是1.25元，价格相对高一些，交通也方便，还可以网上预约，服务也好，在这里卖粮放心。…
钢铁业将实施六项强制性国家标准
　　人民网北京7月8日电 （记者杜燕飞）钢铁工业是国民经济的重要基础产业。近期，钢铁行业六项强制性国家标准发布，涉及钢筋和钢丝绳各3项标准，并将于9月25日实施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部