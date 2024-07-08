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2亿元中央预算内投资支持湘赣灾后应急恢复

2024年07月08日09:04 | 来源：科技日报
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科技日报北京7月7日电 （记者刘园园）记者7日获悉，国家发展改革委6日安排2亿元中央预算内投资，支持湖南（含岳阳华容县和平江县）和江西受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

5日晚，针对湖南岳阳华容县团洲垸洞庭湖一线堤防管涌溃口险情，根据应急管理部调运指令，国家粮食和物资储备局闻令而动，迅速组织相关储备库向湖南省调运5000件家庭应急包，全力支持当地管涌溃口洪涝灾区做好受灾群众紧急转移安置工作。

3日，根据防汛抢险救灾工作需要，接到国家防总办公室调运指令后，国家粮食和物资储备局闻令而动，迅速组织相关储备库向江西省调运大流量排水泵、巡堤查险灯组、救生衣、编织袋等8175件、价值813万元中央防汛物资，全力支持地方做好防汛抢险救灾工作。

此外，6月底，国家发展改革委安排1.5亿元中央预算内投资，支持广西、安徽、湖南受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

(责编：王震、陈键)
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