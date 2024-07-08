SVOM卫星。中国科学院微小卫星创新研究院供图

人民网北京7月8日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，近日，发射升空仅2周的中法天文卫星传来喜讯，经过在轨测试，卫星平台工作正常，卫星与地面40多个VHF快速通信站建立了实时连接，中法双方4台有效载荷均已完成开机测试。其中，中方研制的伽马射线监测器开机不久，就成功探测到了首个伽马暴，目前已向伽马暴全球观测网发布了3个伽马暴坐标。

中法天文卫星（SVOM，天基多波段空间变源监视器）于6月22号顺利发射升空。它是中法两国在空间科学领域开展的重要国际合作项目，是迄今为止全球对伽马暴开展多波段综合观测能力最强的卫星。

该卫星由中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制，集成了中法双方的四个有效载荷仪器，包括伽马射线监测器、硬X射线相机，软X射线望远镜和光学望远镜，观测波段覆盖了从高能到近红外波段。

其中，中法天文卫星上搭载的伽马射线监测器于6月24日正式开机，6月27日开启探测器高压，进行在轨测试。27日当天20时8分11秒，它就成功捕捉到首个伽马射线暴，这是卫星的首个在轨科学探测成果。随后，该载荷于6月29日16时53分53秒、7月2日21时14分50秒再次探测到第二、第三个伽马暴。目前，首批探测结果已提交至国际伽马暴协调网络。

由中国科学院西安光学精密机械研究所研制的光学望远镜载荷于6月24日开机，并于6月27日完成运动机构测试、成像测试及平场定标测试。结果表明，光学望远镜的运动机构功能、探测器成像及定标均处于正常水平。目前，光学望远镜仍处于入轨后的防污染模式，待去污完成后将开展探测性能测试。

由法国空间研究中心牵头研制的硬X射线相机和软X射线望远镜于6月25日开机，7月1日按测试规划进入配置模式，计划在未来几天内完成载荷自检测试，后续将进入载荷试运行阶段。

下一阶段，SVOM卫星将按照在轨测试计划和流程，在中国科学院科学卫星综合运控中心完成各项测试任务，尽快开展载荷标定和业务运行测试，预计8月份将进入科学任务观测测试，为伽马暴等空间天文领域科学研究持续做出贡献。

(责编：赵竹青、高雷)

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