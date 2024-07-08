原标题：国家电网公司科技工作会议召开

7月6日，国家电网有限公司科技工作会议召开。会议聚焦新型电力系统，坚持目标导向和问题导向，采取一系列实招硬招，进一步完善创新体系、深化科研改革、健全激励机制、打造人才高地，充分激发创新创造活力，加快实现高水平科技自立自强，发挥新型电力系统建设的主力军作用，努力成为国家战略科技力量，服务科技强国建设，更好支撑和服务中国式现代化。

公司董事长、党组书记张智刚作题为《以“十年磨一剑”的坚定决心和顽强意志 加快实现高水平科技自立自强》的讲话。公司总经理、党组副书记庞骁刚主持会议，中央纪委国家监委驻公司纪检监察组组长、公司党组成员黄德安，公司总会计师、党组成员朱敏，公司副总经理、党组成员陈国平、潘敬东、金炜出席会议。公司系统两院院士舒印彪、周孝信、薛禹胜、黄其励、沈国荣、郭剑波、陈维江，助理、总师、副总师、一级顾问，驻公司纪检监察组负责人，总部各部门、各机构主要负责人，公司巡视组组长、副组长，各单位领导班子等在各会场参加会议。

张智刚表示，一是深刻领会近年来我国科技创新发展取得的历史性成就，更加坚定建设科技强国的信心和决心；二是深刻领会新时代科技事业发展的重要经验，在实践中把握并坚持好科技工作的客观规律；三是深刻领会科技创新在支撑中国式现代化中的重要作用，准确把握公司在建设科技强国中的定位；四是深刻领会新形势下加快科技强国建设的基本内涵和主要任务，扛牢能源电力科技创新的主体责任。

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张智刚表示，我们牢记能源保障和安全这个须臾不可忽视的“国之大者”，加强党的全面领导；加快推动关键技术、核心产品迭代升级和新技术智慧赋能，建设原创技术策源地；扛牢责任，大力提升产业链供应链韧性和安全水平；不断优化科研体制机制，提升科技力量和创新资源配置效率；团结带领广大科技工作者以“一辈子办成一件事”的执着，攻关高精尖技术，成就有价值的人生。面对2035年建成科技强国的战略目标和主要任务，面对能源转型和新型电力系统构建，唯有以“十年磨一剑”的坚定决心和顽强意志，下大力气深化科研体制机制改革，完善创新体系，才能一步一个脚印把能源技术革命的战略目标变为现实。

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张智刚强调，当前和今后一个时期，公司科技创新工作总体考虑是：牢牢把握锻造能源领域国家战略科技力量、打造新型电力系统建设主力军的定位，增强基础研究和原始创新能力，增强关键核心技术攻关能力，增强高水平科技人才培养和集聚能力，增强科技治理体系和治理能力，增强国际影响力和引领力，统筹谋划、整体推动公司科技创新体系建设，积极推动治理机制、考核评价、人才管理、薪酬待遇改革，增强核心功能、提高核心竞争力，在科技强国建设中发挥好“大国重器”和“顶梁柱”作用。

一要锚定科技强国战略目标，发挥新型举国体制优势，加快锻造国家战略科技力量。加强党对科技工作的领导，推进全国重点实验室实体化运作，提高基础研究组织化程度。二要扎实推动科技创新和产业创新深度融合，当好构建新型电力系统主力军。健全公司学科体系，增加高质量科技供给，加快发展战略性新兴产业，促进科技成果转化应用。三要持续深化体制机制改革，充分激发创新创造活力。深化科研单位改革，健全分类评价体系和考核激励机制，落实科研单位技术责任，推进科研单位“去行政化”，确保科研经费合理规范使用。四要一体推进教育科技人才事业发展，构筑人才竞争优势。完善科教协同育人机制，大力培养战略科学家，深入实施人才培养“三大工程”，积极培育创新文化。五要用好国际国内两种创新资源，推动科技开放合作。提高协同创新水平，加强国际标准建设，深化国际科技交流合作。

会议宣读公司党组关于印发进一步加强科技创新工作重点措施的通知，国网科技部汇报2030重大攻关任务布局并发布新型电力系统科技攻关登高行动计划2024专项，南瑞集团、中国电科院、冀北公司、江苏公司、青海公司和科技工作者代表贺之渊作交流发言，会议还举行了专题讲座。

(责编：曹淼、陈键)

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