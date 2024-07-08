中国人民银行7月8日发布公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，中国人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。

据介绍，相关操作时间为工作日16时至16时20分，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减20个基点和加50个基点。

图为中国人民银行总行大楼。新华社发

中信证券首席经济学家明明表示，历史上日间流动性波动较大，尤其在月中、月末、假期前等关键时点，市场流动性需求较大，本次创设临时隔夜正、逆回购操作工具，能够满足金融机构精细化管理流动性的需求，平抑资金面大幅波动。

市场人士认为，本次创设的临时隔夜正、逆回购操作以7天期逆回购操作利率为基准，向下减20个基点、向上加50个基点，能够形成中国人民银行短期利率调控“走廊”，有效引导市场利率走势符合中国人民银行操作目标。

据了解，中国人民银行从1998年开始建立公开市场业务一级交易商制度。从交易品种看，中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括回购交易、现券交易和发行中央银行票据。

其中，回购交易分为正回购和逆回购两种。正回购为中国人民银行向一级交易商卖出有价证券，并约定在未来特定日期买回有价证券的交易行为，正回购为中国人民银行从市场收回流动性的操作；与之相对的，逆回购为中国人民银行向市场上投放流动性的操作。

一段时间以来，中国人民银行常开展的回购交易主要包括7天期逆回购操作、14天期逆回购操作等。（记者张千千、吴雨）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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