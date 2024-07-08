人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国人民银行创设临时隔夜正、逆回购操作

2024年07月08日10:57 | 来源：新华社
小字号

　　中国人民银行7月8日发布公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，中国人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。

　　据介绍，相关操作时间为工作日16时至16时20分，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减20个基点和加50个基点。

　　图为中国人民银行总行大楼。新华社发

　　中信证券首席经济学家明明表示，历史上日间流动性波动较大，尤其在月中、月末、假期前等关键时点，市场流动性需求较大，本次创设临时隔夜正、逆回购操作工具，能够满足金融机构精细化管理流动性的需求，平抑资金面大幅波动。

　　市场人士认为，本次创设的临时隔夜正、逆回购操作以7天期逆回购操作利率为基准，向下减20个基点、向上加50个基点，能够形成中国人民银行短期利率调控“走廊”，有效引导市场利率走势符合中国人民银行操作目标。

　　据了解，中国人民银行从1998年开始建立公开市场业务一级交易商制度。从交易品种看，中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括回购交易、现券交易和发行中央银行票据。

　　其中，回购交易分为正回购和逆回购两种。正回购为中国人民银行向一级交易商卖出有价证券，并约定在未来特定日期买回有价证券的交易行为，正回购为中国人民银行从市场收回流动性的操作；与之相对的，逆回购为中国人民银行向市场上投放流动性的操作。

　　一段时间以来，中国人民银行常开展的回购交易主要包括7天期逆回购操作、14天期逆回购操作等。（记者张千千、吴雨）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打好“虫口夺粮”主动仗 全国夏播粮食播种进度达83.1%
　　人民网北京7月8日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，全国夏播粮食播种进度达83.1%。其中，夏玉米、夏大豆基本播种结束，中稻栽插正在扫尾，双季晚稻7月中旬开始栽插。…
守好“大国粮仓” 科技让夏粮收储更智能更绿色
　　“到账特别快！上午卖完粮，下午粮款就打到卡里了。”在中央储备粮淮安直属库楚州分库“一站式”服务中心里，当地种粮大户郭瑞芝一边等候扦样一边说，“今年小麦收成不错，这里每斤小麦收购价是1.25元，价格相对高一些，交通也方便，还可以网上预约，服务也好，在这里卖粮放心。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部