原标题：太古集团持续加码中国市场 厦门新机场维修基地项目2026年投入使用

通过不断加码在中国市场各大业务板块的投资，太古集团不断释放出深耕中国市场的信号。

厦门太古飞机工程有限公司行政总裁官剑文日前在接受记者采访时表示，厦门太古翔安新机场维修基地项目已于2023年1月正式开工，将建设成为一座世界单体规模最大、跨度最长的飞机维修机库，新的维修机库预计在2026年投入使用。“随着新技术的应用，效率会更高”，官剑文表示，厦门太古翔安新机场维修基地项目已经成为客户的关注重点，已经有客户开始提前预定新机库的维修机位。

厦门太古翔安新机场维修基地项目的建设表明了太古支持厦门发展、深耕中国内地市场的决心和信心。1993年，港机集团以厦门高崎国际机场为基地，成立厦门太古飞机工程公司（简称“厦门太古”），并于1996年投入运营。经过持续建设，当前厦门太古的维修设施占地460000平方米，包括6个飞机库，能同时容纳12架广体飞机和5架窄体飞机。

如今，厦门太古发展成为一家为全球航空公司提供全面飞机工程及维修服务的供应商，提供涵盖机体服务、航线服务、零部件制造、技术培训及工程设计服务方案等一站式服务。厦门太古还营运一个培训及执照考试中心，为亚太区的维修、修理及大修服务行业提供所需的技术及非技术培训。

此外，太古可口可乐也在不断升级在华布局。太古可口可乐表示，未来十年，太古可口可乐在中国内地的投资总额将超过人民币120亿元，包括郑州新厂、广东新厂，以及苏州太古可口可乐等。目前，太古可口可乐在中国内地11个省份及上海市运营24家工厂，员工人数超25000人。

目前，太古在中国内地的业务涵盖地产、饮料及食物链、航空、海洋服务、贸易及实业、医疗保健等多个领域。太古集团在中国的发展可追溯至1866年，当年在上海开设首个中国办事处。150多年来，太古见证和参与了中国经济社会发展的不同历史时期，截至2023年底，集团在中国内地资产净值超过港币1600亿元，员工总数近40000人。（记者 陈琼）

(责编：董童、陈键)

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