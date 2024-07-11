新华社天津7月11日电（记者戴小河、梁姊）中国海油11日发布消息，我国渤海首口超深井——渤中19-6凝析气田D1井获得高产油气流，日产油当量超1000立方米。

D1井位于我国东部第一个大型、整装千亿方大气田渤中19-6气田，井深达6088米，是我国渤海首口超深井。该井地层温度超过180℃，井底压力最高56兆帕，日产油气当量约1044立方米，相当于海上常规油气高产井产量的10倍。

图为渤中19-6气田。（2023年11月14日摄，无人机照片）。新华社发（杜鹏辉 摄）

据中国海油天津分公司渤海石油研究院开发地质资深工程师程奇介绍，D1井油藏具有“山下山、双层山”的地质特征，油气储存在只有0.01至0.1毫米宽的裂缝中，相比渤中19-6凝析气田之前的投产井，埋藏更深、储层厚度更薄、裂缝开度更小，裂缝预测及井位部署更难。

面对钻采难题，油田人员提出“褶皱-断裂-充填”三控优势储层模式规律及预测方法，自主研制抗高温高润滑钻井液，成功破解了井下温度高、井内压力系统复杂、井下工具易失效等技术难题。

中国海油天津分公司副总经理孙鹏霄表示，渤中19-6凝析气田D1井的产量突破，进一步证实了海上深层潜山油气资源的丰富潜力，对加快我国深层领域大型油气资源的勘探开发进程、提升高质量绿色清洁能源保障水平具有重大意义。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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