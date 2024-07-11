新华社北京7月11日电（记者李延霞）记者11日从国家金融监督管理总局获悉，金融监管总局持续指导行业全力做好暴雨洪涝等灾害保险服务工作，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

截至7月11日12时，湖南、浙江、安徽、福建、江西、广东、广西、贵州等地保险机构累计接到报案9.5万件，估损（报损）金额32.1亿元，已赔付和预赔付金额超11亿元。

金融监管总局表示，保险业认真落实监管要求，快速启动保险应急响应，全力做好灾害理赔服务工作。加强与地方相关部门协调联动，统筹行业力量开展灾区无差别救援。同时，坚持特事特办、急事急办原则，在开通绿色通道、简化理赔程序和材料的基础上，进一步加快理赔进度，落实好能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔，为受灾地区灾后重建和恢复正常生产生活秩序贡献力量。

据了解，各相关保险机构已向受灾现场累计投入人力超4.6万人次，派出查勘救援车辆超3万辆次，各项理赔服务等后续工作正稳妥有序推进。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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