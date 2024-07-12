本报记者 汪文正

7月10日，消费者在江苏省泰州市海陵区一家超市选购水果。

汤德宏摄（人民视觉）

7月10日，国家统计局发布数据显示，国内物价走势总体稳定。6月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.8%，降幅比上月有所收窄。

消费市场供应总体充足

国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，6月份，消费市场供应总体充足，全国CPI环比季节性下降，同比继续上涨。

看环比，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为下降0.6%，影响CPI环比下降约0.11个百分点。食品中，部分应季蔬果和水产品集中上市，鲜菜、薯类、鲜果和虾蟹类价格分别季节性下降7.3%、4.8%、3.8%和2.4%，合计影响CPI环比下降约0.25个百分点。

看同比，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降2.1%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI同比下降约0.39个百分点。

值得注意的是，受供求关系影响，6月份，猪肉价格环比上涨11.4%；同比上涨18.1%，涨幅比上月扩大13.5个百分点。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇分析，猪肉价格从4月份开始同比转正，结合前期产能调减情况和当前猪价走势综合研判，下半年猪肉价格仍将总体保持温和上行态势。

从非食品价格看，6月份，非食品价格环比下降0.2%；同比上涨0.8%，涨幅与上月相同。

受国际油价波动影响，国内汽油价格环比下降2%。受“6·18”促销等影响，汽车、家用器具、文娱耐用消费品价格降幅在0.8%至1.3%之间。临近暑假出行增多，交通工具租赁费和飞机票价格分别上涨6.4%和2.5%。统计数据显示，1至6月平均，CPI比上年同期上涨0.1%。

工业行业供需关系改善

6月份，PPI环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%；同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。其中，生产资料价格环比由上月上涨0.4%转为下降0.2%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑分析，6月份，受工业上游原材料价格震荡上行影响，生产资料价格同比降幅收窄；上游工业传导及中下游工业需求回落影响下，生活资料价格继续同比下跌。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员刘方说，6月PPI环比下降主要受国际大宗商品价格高位回落带来的输入性影响，同时受到国内部分工业品短期需求受阻等因素影响。一方面，国际油价小幅回落，带动国内石油和天然气开采业价格环比下降2.9%；另一方面，受夏季极端天气影响，部分工业品短期需求受阻带动价格下行，如黑色金属冶炼和压延加工业价格环比下降0.6%。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所副研究员吕云龙表示，PPI同比降幅持续收窄，呈现低位回升态势，反映出工业行业供需关系有所改善。从供给端看，1至5月规模以上工业增加值同比增长6.2%，较去年同期回升2.6个百分点；从需求端看，5月份社会消费品零售总额同比增长3.7%，1至5月份固定资产投资同比增长4%。工业生产增长较快，需求状况有所改善，政策效应持续显现，市场积极因素积聚增多。

CPI将呈温和回升态势

从上半年数据看，CPI总体呈现低位温和回升态势。“上半年，食品价格对CPI的拉跌影响在0.5个百分点左右。近3个月，CPI非食品项运行总体平稳，均在0.8%以上；扣除食品和能源的核心CPI在0.7%上下波动，反映宏观经济供需总体平衡。”刘方说。

如何看待下半年CPI走向？

苏剑分析，食品项中，在生猪供给和中央储备政策影响下，猪肉价格将保持总体稳定；受极端天气等季节性因素影响，鲜菜鲜果产量、物流仓储成本和价格将存在一定程度波动性。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，随着应季果蔬大量上市，食品价格仍将处于季节性低位；从工业消费品看，总体供给充足，有利于价格保持稳定；从服务看，随着服务需求的进一步恢复，服务价格有望继续回升。总体看，下阶段CPI将继续呈现温和回升态势。

PPI方面，苏剑预计，随着全球主要经济体货币政策调整，国际大宗商品价格有望趋稳。其中，受地缘政治等因素影响，国际油价后续将稳中趋降；受迎峰度夏等因素影响，煤炭价格将在一段时间内继续承受阶段性上行压力。下一阶段，在全球大宗商品价格持续震荡的同时，国内需求将继续恢复，预计PPI将保持稳中有升态势。

(责编：卫嘉、白宇)

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