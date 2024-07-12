潘旭涛 杨林娜

2023年11月23日，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空。

陈昊杰摄（新华社发）

在泰国马汉科理工大学，中泰双方工作人员调试低轨通信网络移动信关站。

新华社记者 王 腾摄

在北京亦创国际会展中心无人机产业博览会上，观众在参观卫星通信无人机。

杜建坡摄（人民图片）

云南省玉龙纳西族自治县大山深处，在地面基站、光纤难以覆盖的地区，南方电网云南电网公司工作人员进行巡检时依然能将现场视频、电力控制指令等实时、稳定地传回500公里外的监控中心，依托的是卫星互联网。

有了卫星互联网，即便身处大山、海上、空中，也能上网“冲浪”。当前，中国卫星互联网产业呈现快速发展态势。2023年11月，中国首张高轨卫星互联网初步建成；2024年5月，中国首颗中轨宽带通信卫星成功发射；同月，中国卫星互联网首次走出国门，成功落地泰国。

“基站”建在太空

卫星互联网主要是指以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式。北京信息科技大学研究员何善宝介绍，卫星互联网是卫星通信发展的高级阶段，早期的卫星通信以点到点通信为主，主要用于跨洋电视转播和长途电话，现在已进入个人宽带接入为主的卫星互联网时代。

地面网络靠基站通信，卫星互联网则是基于卫星通信技术接入互联网，好比将地面基站搬到了太空中，每一颗卫星就是一个移动的基站，使得用户在全球任何地方都可以接入互联网。

根据通信卫星所处轨道高度的不同，卫星互联网可分为高轨、中轨、低轨等不同类别。中国卫通创新研究院副院长尹浩琼介绍：“高轨卫星因为轨道较高，只需要少量卫星就能实现全球覆盖，但通信延时较长；低轨卫星距离地面只有几百到几千公里，通信延时很短，但要实现全球覆盖，需要的卫星数量非常多。”当前的商业卫星互联网，大部分是低轨道巨型星座系统。

卫星互联网正成为地面通信的补充和延伸。“当前移动互联网所覆盖的范围只占地球总面积的一小部分，在沙漠、海洋、丛林等地上网，通常需要使用卫星互联网。此外，当重大灾害发生，地面基站损坏、通信瘫痪时，卫星通信就显得尤为重要了。”尹浩琼说。

催生大量应用场景

凭借独特优势，卫星互联网不断开拓应用新场景。

通过卫星互联网，飞机上能够流畅上网。中国卫通集团联合航空公司推出了航空卫星互联网产品流量套餐，旅客能够在空中使用自己的手机或其他终端连接机上Wi-Fi，流畅地观看视频、浏览网页，实时观看体育赛事，网速相当于4G的流畅程度。

接入卫星互联网，车辆出行更加安全便捷。早在2018年，浙江时空道宇科技有限公司就启动车载卫星互联网业务布局。如今，时空道宇研发的车载卫星通信技术在新车型上实现量产应用。时空道宇相关负责人表示，依靠卫星互联网，在没有地面网络或地面网络受损的情况下，用户使用车机系统可以接打卫星电话和收发卫星消息。此外，如遇汽车发生碰撞、电池热失控等情况时，车辆可通过卫星通信链路实现紧急报警、车辆状态数据采集上报等功能。

今年2月，中国移动发布的《面向天地一体的卫星互联网创新应用场景白皮书》指出，随着天地一体的深入发展，卫星互联网将逐步向各行业渗透，在此过程中其能力将逐步扩展，衍生大量创新场景。一方面，带动原有应急救援、远洋海事、航空机载等领域的技术进步，提供更多丰富、高价值的卫星应用；另一方面，卫星互联网技术的创新和融合应用，将衍生出全新应用场景，如终端直连卫星、海上无人作业、工业无人作业、时空数字内容、全域智慧监管等。

要让卫星互联网走向大众消费市场，实现手机直连卫星是关键。2023年，中国电信率先推出手机直连卫星业务，用户不换卡、不换号即可接入卫星网络。各大手机厂商也瞄准了“上星”功能。华为Mate 60系列实现卫星通话功能，荣耀推出的新款Magic6系列手机搭载卫星通信技术，OPPO推出的新款智能手机支持听筒/免提双模卫星通话功能。

中国卫星互联网还实现了海外落地。今年5月，中国商业航天公司银河航天与泰国马汉科理工大学在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证。6月，银河航天与马汉科理工大学联合主办的卫星互联网合作主题研讨会在泰国曼谷举行。在研讨会现场，双方工作人员进行了卫星互联网应用场景的实时演示。位于泰国东部罗勇府偏远地区养老中心的老人与大约160公里外的研讨会现场专家进行了实时卫星互联网视频通话，全程连接顺畅、通话质量稳定，展示了卫星互联网在远程医疗场景中的保障能力。

布局产业新赛道

近年来，中国积极布局发展卫星互联网。2020年，国家发改委将卫星互联网纳入“新基建”信息基础设施范畴。2021年，工信部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，加快布局卫星通信，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。2024年初，工信部等7部门印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出，前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。

目前，北京、上海、河北、安徽、重庆等多地均出台政策支持卫星互联网相关产业发展。各地结合自身产业基础，在卫星制造、卫星发射、卫星运营和卫星终端研制及创新应用等多个方向发力，布局产业新赛道。

在位于上海市松江区G60科创走廊卫星互联网产业基地的上海格思航天科技有限公司卫星数字工厂内，一排排机器运转，加紧生产卫星。按照计划，该工厂未来将年产上百颗商业卫星。

2023年11月，《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》印发，提出积极争取卫星互联网、综合时空体系建设重点任务。

G60卫星数字工厂是国内首个卫星互联网产业集群载体。上海计划以此为基础打造集创新研发、生产制造、应用落地为一体的卫星互联网产业集群。

河北省提出，集中力量把空天信息产业和卫星互联网打造成为高质量发展的重要支柱产业。5月29日，河北交投二号、三号卫星发射成功，这些卫星是中国低轨卫星物联网星座“天启星座”的重要组成部分。

重庆市正加快推进卫星互联网建设应用，推动空天信息产业高质量发展。重庆市提出，到2027年构建起空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系，成功创建卫星互联网产业创新中心，全面建成北斗和卫星互联网综合应用先行区。

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经