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今年中欧班列累计开行达1万列（新数据 新看点）

发送货物108.3万标准箱，同比增长11%

2024年07月12日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月11日电  （记者李心萍、吴君）今年第1万列中欧班列7月10日从武汉吴家山站开出，较去年提前19天达到1万列；累计发送货物108.3万标准箱，同比增长11%，呈现量质齐升的良好态势。

　　上半年，西（经阿拉山口、霍尔果斯口岸）、中（经二连浩特口岸）、东（经满洲里、绥芬河、同江北口岸）3条运输主通道中欧班列开行量同比分别增长13%、20%、5%；累计开行南通道中欧班列111列，同比增长15倍，积极参与跨里海国际运输走廊建设，自7月1日起跨里海中欧班列实现“一日一班”常态化开行。中欧班列与西部陆海新通道、中老铁路紧密衔接，进一步拓展了中欧班列运输服务网络，“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的通道网络格局日益成熟。

　　截至目前，中欧班列已通达欧洲25个国家224个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，服务网络基本覆盖欧亚全境；运输的货物品类达53大类5万余种，综合重箱率稳定在100%，以新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”为代表的高附加值、高科技产品成为中欧班列运量新的增长点。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月12日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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