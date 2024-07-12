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6月CPI同比继续上涨

PPI同比降幅收窄

2024年07月12日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月11日电  （记者刘志强）国家统计局10日发布6月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。数据显示：CPI环比季节性下降，同比继续上涨；PPI环比有所下降，同比降幅继续收窄。

　　6月份，消费市场供应总体充足。CPI同比上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

　　从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为下降0.6%，影响CPI环比下降约0.11个百分点。非食品价格下降0.2%，影响CPI环比下降约0.13个百分点。

　　从同比看，CPI涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降2.1%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI同比下降约0.39个百分点。非食品价格上涨0.8%，涨幅与上月相同，影响CPI同比上涨约0.64个百分点。非食品中，能源价格上涨3.1%，涨幅回落0.3个百分点。扣除能源的工业消费品价格上涨0.1%，其中燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降6.0%和7.4%，降幅均继续扩大。

　　6月份，受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响，全国PPI环比有所下降，同比降幅继续收窄。

　　从环比看，PPI由上月上涨0.2%转为下降0.2%。其中，生产资料价格由上涨0.4%转为下降0.2%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。迎峰度夏期间，煤炭需求季节性增加，煤炭开采和洗选业价格上涨1.1%；水泥企业调减产量，叠加新国标实施后成本支撑增强，水泥制造价格由下降0.8%转为上涨3.3%。

　　从同比看，PPI下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。其中，生产资料价格下降0.8%，降幅收窄0.8个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅与上月相同。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月12日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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