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去年我国主要商业银行国际结算规模创新高

国内信用证结算总量较上年明显提升

2024年07月12日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月11日电  （记者欧阳洁）中国银行业协会近日发布的《中国贸易金融行业发展报告（2023—2024）》指出，据中银协贸易金融专业委员会不完全统计，2023年我国主要商业银行国际结算规模再创历史新高，达到11.57万亿美元，较上一年增长4.4%；国内信用证结算总量较上一年有明显提升，规模超3万亿元人民币，增幅达24.9%；国内保理和国际保理业务均保持较快增长，增幅分别为34.7%和16.7%，国内保理业务依旧为主要增长点，占比达94%。

　　报告指出，在贸易金融方面，银行业金融机构加大数字金融业务、普惠金融业务和绿色金融业务创新，以数据资产为依托探索产业链数据模型授信应用，运用大数据风控技术提升贷前尽调和贷后监测质效，以自动化、智能化流程重塑服务效率。加强对普惠小微外贸企业便利化授信服务支持，并通过政、银、企全方位科技合作联动，支持普惠金融创新服务。商业银行不断提升对绿色金融客群的服务能力和服务水平，拓宽绿色客群的服务范围和融资渠道，助力“双碳”目标实现。

　　报告建议，商业银行要找准贸易金融工作的定位，持续提升贸易金融服务实体能力，着力化解贸易金融风险隐患。同时商业银行要着重提升跨境供应链金融服务能力，支持内贸与外贸融合发展，提升整体产业链、供应链的稳定性和竞争力。打造生态级贸易金融服务，为客户提供涵盖存货、应收、预付等全生命周期的优质综合金融服务解决方案，赋能产业链各环节全场景发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月12日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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