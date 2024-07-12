本报北京7月11日电 （记者常钦）自然资源部办公厅近日印发《关于鼓励地勘单位和矿山企业提供勘查区块建议 促进战略性矿产勘查的通知》，旨在加快推进新一轮找矿突破战略行动，支撑战略性矿产增储上产，提高国内资源保障能力。

通知提出，鼓励地勘单位和矿山企业利用以往地质资料或结合正在开展的地质工作，按照《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》明确的矿种管理权限，向自然资源部或省级自然资源主管部门提出勘查区块建议。收到建议的出让机关要对建议区域是否存在相关法律法规、国土空间规划和矿产资源规划禁止性、限制性规定进行核查，同时组织技术力量对提交的资料包进行研究，充分利用基础地质调查和矿产资源潜力评价成果，分析区块建议的科学性，结合区域禁止性、限制性核查结果及矿业权设置规定合理确定区块范围，科学设置拟出让的探矿权区块。

通知明确，做好勘查区块出让，鼓励地勘单位和矿山企业通过竞争方式获得探矿权。出让机关要综合运用招标、拍卖、挂牌方式出让探矿权，探索将探矿权出让方式由挂牌为主转向招标等多种方式，评标中要突出勘查部署（包含以往地质工作基础、以往地质工作认识和判断、勘查目标任务、勘查技术路线、勘查工作方法手段、年度勘查计划或安排、经费预算和保障措施等）、绿色勘查等技术因素，相应增加权重；符合有关规定允许协议出让的情形，以协议方式出让探矿权。

《 人民日报 》（ 2024年07月12日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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