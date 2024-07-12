本报北京7月11日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者11日从中国海油获悉：我国渤海首口超深井——渤中19—6凝析气田D1井获得高产油气流，日产油当量超1000立方米，相当于海上常规油气高产井产量的约10倍，标志着我国渤海超深层领域大型油气资源的勘探开发取得关键性进展。

D1井井深达6088米，地层温度超过180摄氏度，井底压力最高56兆帕。中国海油渤海石油研究院开发地质资深工程师程奇介绍，D1井的油气储存在只有0.01至0.1毫米宽的裂缝中，相比渤中19—6凝析气田之前的投产井，埋藏更深、储层厚度更薄、裂缝开度更小，裂缝预测及井位部署更难。

面对钻采难题，油田工作人员创新提出“褶皱—断裂—充填”三控优势储层模式规律及预测方法，自主研制抗高温高润滑钻井液，成功破解了井下温度高、井内压力系统复杂、井下工具易失效等技术难题，为深层油气藏开发提供了解决方案。

据悉，渤中19—6凝析气田作为我国东部第一个大型、整装的千亿方大气田，区域平均水深约20米，目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米、探明石油地质储量超2亿立方米，全部投产后可供百万级人口城市使用上百年。

《 人民日报 》（ 2024年07月12日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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