人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

移动储能电站在海南铁路跨海列车上线使用，解决车厢断电、空调无法使用难题

坐火车过海 享一路清凉

本报记者 曹文轩 李 刚
2024年07月12日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　从海口站始发的K458次列车在进行过海编组作业，蓝色方形物体为移动储能电站。
　　李必政 蔡 晶摄影报道

　　“以前每次坐火车过海，因为车厢断电，从车站出发到上船这段时间没有空调制冷，车厢像桑拿房，得热上半个多小时。现在空调通上电了，凉快又舒服！”再次乘坐K458次列车，车厢内温度的变化让旅客王先生倍感惊喜。

　　7月11日上午，首批移动储能电站在海南铁路跨海列车上线使用，解决了列车在跨海渡轮停电作业时车厢内温度过高的问题，让旅客乘车体验更加舒适。

　　广铁集团机务部高级工程师吴杰伟介绍，跨海列车的最大特点就是列车乘船过海，旅客在车厢内，随着列车渡过琼州海峡。由于进出海南岛的列车受限于渡轮甲板长度，不能整列直接装船，需要先在两岸将列车分解成4组，由机车头依次推放至渡轮甲板停放，再由渡轮运送过海。到了对岸码头后，火车再进行编组。在解编过程中，多个环节无法带电作业，车厢有半个多小时无法通电，用不上空调，会变得十分闷热。

　　数据显示，自2004年12月开通以来，跨海旅客列车共运输旅客6000多万人次，每年达300多万人次。近20年间，“火车还没登船，游客已是汗流浃背”成为困扰海南铁路的一道难题。

　　“铁路部门先后尝试在车厢内放置巨型冰块、调车机加挂发电车、用直供电机车头代替现有调车机等，但因为码头调车作业比较复杂，操作难度太大，未能实行或者长期坚持。”吴杰伟说。

　　近年来，随着新能源技术蓬勃发展，移动式储能电站应运而生。广铁集团经过反复调研论证后，与高校、科研单位、电池企业开展合作，成功研制出了采用电池活化技术、具备三级消防系统的移动储能电站，解决了旅客列车过海编组作业供电难题。

　　吴杰伟介绍，首批投入使用的移动储能电站共有6台，分别储备在琼州海峡两岸的铁路南北港。储能电站使用初期，先满足出岛过海列车以及白天进岛列车编组作业供电，后续将进一步推广至更多进出岛列车上。

　　据了解，该设备设计容量为645千瓦时，输出功率达400千瓦，相当于为跨海列车装上一个大型“充电宝”。跨海列车在没有传统电源供电的情况下，仍然能够维持空调运行，解编作业时车厢温度由过去最高40摄氏度降至现在的26摄氏度左右。

　　“今年暑期，进出岛铁路客流将处于高位运行，移动储能电站的使用将极大提升旅客过海体验。同时，我们也将加强运输组织，科学合理地安排铁路轮渡运力，确保旅客和车辆及时过海。”广铁集团相关负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月12日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
听，来自尼山的声音
　　山东济宁曲阜城外，山环水抱之中的尼山蜿蜒连绵，文脉悠长。两千多年前，孔子在这里诞生，儒家思想自此发源，点亮文明之光。…
长江发生2024年第2号洪水
　　人民网北京7月11日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受长江上游来水及库区降雨影响，三峡水库7月11日18时入库流量达50000立方米每秒，水位涨至161.10米，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“长江2024年第2号洪水”。 7月11日，水利部组织防汛会商，分析研判雨情水情和防御形势，安排部署长江洪水防御工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部