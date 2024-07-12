本报记者 曹文轩 李 刚

从海口站始发的K458次列车在进行过海编组作业，蓝色方形物体为移动储能电站。

李必政 蔡 晶摄影报道

“以前每次坐火车过海，因为车厢断电，从车站出发到上船这段时间没有空调制冷，车厢像桑拿房，得热上半个多小时。现在空调通上电了，凉快又舒服！”再次乘坐K458次列车，车厢内温度的变化让旅客王先生倍感惊喜。

7月11日上午，首批移动储能电站在海南铁路跨海列车上线使用，解决了列车在跨海渡轮停电作业时车厢内温度过高的问题，让旅客乘车体验更加舒适。

广铁集团机务部高级工程师吴杰伟介绍，跨海列车的最大特点就是列车乘船过海，旅客在车厢内，随着列车渡过琼州海峡。由于进出海南岛的列车受限于渡轮甲板长度，不能整列直接装船，需要先在两岸将列车分解成4组，由机车头依次推放至渡轮甲板停放，再由渡轮运送过海。到了对岸码头后，火车再进行编组。在解编过程中，多个环节无法带电作业，车厢有半个多小时无法通电，用不上空调，会变得十分闷热。

数据显示，自2004年12月开通以来，跨海旅客列车共运输旅客6000多万人次，每年达300多万人次。近20年间，“火车还没登船，游客已是汗流浃背”成为困扰海南铁路的一道难题。

“铁路部门先后尝试在车厢内放置巨型冰块、调车机加挂发电车、用直供电机车头代替现有调车机等，但因为码头调车作业比较复杂，操作难度太大，未能实行或者长期坚持。”吴杰伟说。

近年来，随着新能源技术蓬勃发展，移动式储能电站应运而生。广铁集团经过反复调研论证后，与高校、科研单位、电池企业开展合作，成功研制出了采用电池活化技术、具备三级消防系统的移动储能电站，解决了旅客列车过海编组作业供电难题。

吴杰伟介绍，首批投入使用的移动储能电站共有6台，分别储备在琼州海峡两岸的铁路南北港。储能电站使用初期，先满足出岛过海列车以及白天进岛列车编组作业供电，后续将进一步推广至更多进出岛列车上。

据了解，该设备设计容量为645千瓦时，输出功率达400千瓦，相当于为跨海列车装上一个大型“充电宝”。跨海列车在没有传统电源供电的情况下，仍然能够维持空调运行，解编作业时车厢温度由过去最高40摄氏度降至现在的26摄氏度左右。

“今年暑期，进出岛铁路客流将处于高位运行，移动储能电站的使用将极大提升旅客过海体验。同时，我们也将加强运输组织，科学合理地安排铁路轮渡运力，确保旅客和车辆及时过海。”广铁集团相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年07月12日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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