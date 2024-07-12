人民网北京7月12日电 （焦磊）今年5月，POS机外卡交易笔数和金额较2月均翻倍，超过200万入境人士使用移动支付，交易笔数和金额较2月接近翻倍——China Travel热持续升温；

三星半导体全球分拨中心在苏州工业园区乔迁开业、总投资20亿元的太古可口可乐项目实现“五证连发”——重大外资项目加快落地；

外资连续九个月增持中国债券、上周中国股票基金连续第五周获资金流入——中国经济回升向好引来跨境资金持续流入……

多维度数据显示，近期，伴随中国经济的复苏预期不断增强、入境游持续火热，海外资金加速向中国汇聚。

支付便利成就China Travel热

在长城之上、兵马俑坑旁、大熊猫繁育研究基地边，随处可见的外国游客对中国丰富的文化与旅游资源赞叹不已，越来越多的境外游客正爱上“中国游”。

免签“朋友圈”不断扩容、144小时过境免签政策效应显现，中国入境游有明显升温。7月5日，国家移民管理局数据显示，2024年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比52%，同比增长190.1%。

“凭着一部手机就能游中国”成为全球社交媒体网络的热门词条。有数据显示，86%有过来华旅行经历的外国游客认为支付更便捷了，随时随地“扫一扫”，成为他们津津乐道的新体验。此外，多样化的支付方式有效提升游客的消费体验。

数据显示，今年1—6月，方便外籍来华人员支付的网联平台“外卡内绑”业务交易笔数3738.18万笔，交易金额54.17亿元，同比分别增长6.65倍、8.03倍，自业务上线以来累计服务境外超200万用户；“外包内用”业务交易笔数2875.18万笔，交易金额53.19亿元，同比分别增长5.29倍、7.67倍，有效服务外籍人员来华旅游、边贸合作和经济交流。

重大外资项目加快落地

日本横滨橡胶钱塘项目投资合作签约仪式日前在杭州举行。据了解，该项目计划总投资约5亿美元，是近年来杭州引进的单体规模最大的外商独资制造业项目。

“中国不仅是全球最大的单一市场，也是汽车产业竞争最激烈、变化最快的市场，杭州就是一个典型区域。加码杭州，既是因为完善的产业链，也是因为优越的营商环境。”日本横滨橡胶株式会社理事兼横滨橡胶在华地区总部优科豪马橡胶有限公司总经理范明表示。

通过不断加大高水平对外开放力度、优化营商环境，我国对优质外资的吸引力正在不断增强。

外资在我国经济发展中发挥着重要作用，近期，从国常会提出多措并举稳外资，到外资工作座谈会推进落实，中央接连对加大力度吸引和利用外资作出部署。

国家发展改革委等相关部门已启动外资准入负面清单、鼓励外商投资产业目录的修订工作，商务部持续打造“投资中国”品牌；江苏鼓励各地在政策范围内对外资研发中心给予支持，上海发布文件保障内外资企业依法平等享受标准化相关政策，广东落实“直通车”“一站式”等重大外资项目的服务机制、浙江规定将内外资一致性审查纳入公平竞争审查范围……随着中央和地方更大力度和更为务实举措的推进，更多优质外资项目将在全国各地加快“生根发芽”。

外资加大中国资产配置力度

随着中国经济持续恢复，外资正积极布局国内金融市场，加大股市、债市等配置力度。

日前，央行金融市场司相关负责人表示，全球投资者持续看好中国债券市场，截至今年5月末，境外投资者已连续9个月增持中国债券，累计增持超过1万亿元；已连续16个月净买入中国债券，累计净买入约2.5万亿元。

此外，海外活跃资金对中国资产的投资偏好正在逐渐恢复。全球资金流向监测机构EPFR最新数据显示，6月27日至7月3日，中国股票基金连续第五周获资金流入。EPFR认为，近期资金流入主要是由于中国出口数据好转以及投资者对稳增长政策出台的预期。瑞银全球新兴市场股票首席策略师苏尼尔·蒂鲁马莱建议超配中国市场。他在今年4月将MSCI中国指数的评级上调至“超配”。

近期，多个国际机构、国际组织上调了对中国经济全年增长预期。世界银行最新发布的《全球经济前景》称，中国今年年初的经济活动强于预期，将中国2024年经济增长预期从今年一月的4.5%上调至4.8%。国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，考虑到今年第一季度中国国内生产总值强劲增长及相关政策激励，IMF上调今年中国经济增长预期至5%，中国经济增长仍将保持韧性。

中信证券首席经济学家明明表示，2024年以来宏观经济呈现出内生动能结构及增长极转换，这一过程料在2024年下半年持续。巴克莱日前发布报告将2024年中国GDP增长预期从此前的4.4%上调为5%，主要支撑因素是中国强于预期的一季度经济数据。世界银行也在近期发布的报告中提高了对中国经济增速的预期，预计2024年中国GDP增速为4.8%，较2023年12月的预测上调了0.3个百分点。

此前，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝认为，中国经济复苏的迹象较为明显，这将利好A股、港股的公司业绩表现，进一步支撑股票估值。

(责编：王连香、高雷)

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