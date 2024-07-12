人民网北京7月12日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）仲夏七月，麦浪摇曳、稻米飘香，一片丰收胜景。

走进河南，粮食主产区驻马店正阳县新阮店乡一派火热景象。种粮大户杨三玉说道：“我承包的400亩小麦全部收购完了，准备再承包400亩地，种上玉米花生种子，但资金不足是个大问题。多亏银行向我提供的50万元‘主粮贷’帮我解了燃眉之急。”

得知杨三玉这类种粮大户规模化经营面临融资问题后，当地银行机构依托数字化手段，设计出“豫农振兴贷”贷款，为农户提供快速便捷的线上信用贷款产品，满足主粮种植产业资金需求。

仓外稻浪翻飞，仓内农车奔忙。金融活水润泽“三夏”的故事还出现在南粤大地上。每到夏收时节，广东粮食仓储、深加工和销售的需求便十分庞大。广东省雷州市金隆种植专业合作社负责人李金隆感叹道：“要不是当地银行机构及时送贷上门，恐怕我今年增加生产线和打造品牌的目标就完成不了。”

李金隆口中的难题是指，卖粮的农户往往要求现款结算，但合作社前期收购粮食占用了不少资金，还没回款变现，新一年的夏收又到了。缺钱收粮，也就成为粮食仓

了解到李金隆的资金需求后，雷州当地银行机构很快为其办理了一年期循环授信额度110万元，为合作社的日常经营周转提供了便利。李金隆用这笔资金引进了一条最新的水稻深加工生产线，生产效率得到大幅提高。

如今，不仅河南、广东等地积极出台金融政策、创新涉农金融产品，助力“三夏”工作，浙江的“粮农贷”、江西的“惠农贷”、山东的“收粮贷”、江苏的“稻麦品质保险”等一系列助力农业扩大经营规模、保障农民收入生活、提高农业生产效率和质量、提升市场竞争力的金融产品也不断涌现。

国以民为本，民以食为天。业内人士认为，近年来，我国金融业围绕“藏粮于地、藏粮于技”战略，在保障粮食和重要农产品稳定安全供给上迎来一系列政策导向。

特别是中国人民银行等五部门在2023年发布的《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》指出，要强化粮食生产主体扩大产能、设备改造、技术升级等融资需求对接，促进粮食稳产增产；满足农资企业经营发展和农业生产主体农资采购周转资金需求；推广粮食和重要农产品生产托管综合金融保险服务模式；金融机构要积极参与粮食市场化收购业务。2024年3月，国家金融监督管理总局发布的《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》也明确，要大力支持粮食安全战略，加大信贷投入，鼓励商业银行探索对粮棉油等重要农产品供应链企业信贷服务有效模式。

业内人士建议，针对夏收资金“短、频、急”的特点，应推出惠农贷、创业贷等金融融资产品组合拳。同时，在线下开辟夏粮服务“绿色通道”，按照“特事特办、急事急办”的原则，完善信贷审批优先受理、优先发放的机制，保障信贷资金需求；线上推广无接触式线上办贷模式，满足各类粮食生产经营主体个性化资金需求，打通普惠金融“最后一公里”。

(责编：王连香、高雷)

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