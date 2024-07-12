人民网记者 王绍绍

5G技术领跑全球，建设与应用齐头并进；北斗卫星导航系统圆满完成全球组网壮举；世界超级计算机500强榜单，我国上榜总数连续多年稳居首位……近年来，数字经济已成为我国经济社会发展的新引擎，引领经济高质量发展走向全新阶段。

数字经济不仅是科技革命和产业变革的前沿阵地，更是推动经济社会发展的重要引擎。此前，国家数据局发布的《数字中国发展报告（2023年)》显示，2023年数字经济核心产业增加值占GDP比重约10%，或超12万亿元；累计建成62家“灯塔工厂”，占全球总数的40%。

在江苏，一座座智慧工厂正成为制造业数字化转型的“新标杆”。苏州工业园区的一家智能制造企业内，通过引入“智能眼”系统，生产线上的细微瑕疵被瞬间捕捉，大幅提升了产品质量的稳定性；在无锡的“5G+智慧车间”，借助机器视觉检测和智能物流系统，生产效率提高了40%的同时，降低了20%的运营成本；南京一家食品加工企业里，全自动化的生产线在计算机的精准控制下，实现了从原料投放到成品包装的全程自动化，不仅提高了生产效率，还有效保障了食品安全……

业内专家表示，发展数字经济，要以传统企业数字化转型为抓手，对传统经济产业进行智能化改造，将传统与创新进行高质量融合，力争在数字经济领域实现由跟随、同步到引领的跨越。

各地因地制宜、多措并举推动数字经济的发展。重庆市璧山区抢抓数字经济创新发展机遇，以“数字产业化、产业数字化、数字化治理”为主线，打造数字经济创新应用高地，通过建设数字经济应用场景、产业园，发展电竞动漫产业，并细分赛道布局，力争形成千亿级产业集群。长春市把发展数字经济摆在突出位置，纳入“3转、4强、7新”现代化产业体系重点培育，立足特色优势助推现代服务业提档升级，布局新赛道推进绿色能源产业发展，全力抢占数字经济“新赛道”。

在数字技术的创新应用中，企业是关键角色。家电企业推出智能家居解决方案，通过物联网技术将家电产品互联互通，为用户提供了便捷、智能的生活体验，开辟了家居行业的新蓝海；科技公司研发的AI医疗影像辅助诊断系统，利用深度学习算法，提高了疾病诊断的准确率和效率，为医疗健康行业带来了革命性的变化；通信企业则聚焦数字信息基础设施，持续发力攻关核心技术，以自研云操作系统TeleCloudOS 4.0为核心，形成技术领先、自主可控的全栈云技术和产品体系……一系列数字技术的应用，不仅赋能了传统产业的转型升级，也为经济发展注入了新的活力。

“以5G、大数据、云计算、人工智能等为代表的新一代信息通信技术和新型数字基础设施加速创新突破，成为推动数字经济和社会发展的关键力量。”业内专家表示，要关注技术创新本身，更要注重技术如何与实体经济深度融合，推动产业模式和企业形态的根本性变革。

在数字经济时代，数字化、智能化、数字化已经成为经济发展的重要方向。上述专家建议，要加速技术升级迭代，深化数字技术应用，不断拓展数字经济的广度与深度，促进数字经济与实体经济的深度融合，以激发“数字引擎”的强劲动力。

(责编：王连香、高雷)

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