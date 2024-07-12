人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）在中国核学会日前主办的核能“三步走”院士论坛上，与会嘉宾表示，“热堆—快堆—聚变堆”核能“三步走”战略，其核心内容是解决我国核能可持续发展、核燃料长期安全有效供应的问题。要加快推动核能“三步走”战略实施，加强科技创新和人才培养，提高核能的安全性和经济性，推动我国核工业迈向新发展阶段。

“在能源转型的关键时期，核电将发挥不可替代的作用，为我国实现‘双碳’目标和能源高质量发展贡献力量。”中国工程院院士杜祥琬表示，核能“三步走”战略符合国际核能发展趋势和我国基本国情。未来，我国要继续推动快堆和聚变堆的发展，力争在核能科技领域实现更大突破。

中国工程院院士叶奇蓁表示，核能“三步走”是核能发展的必然规律。其中的关键就是能够解决核能可持续发展和核燃料长期安全有效供应问题。应继续坚持核能发展“三步走”战略，持续发展好热堆的同时，将快堆核能发展提上快车道，助力“双碳”目标实现，加强可控核聚变技术研发和工程示范。

“从保障核能资源、产业链安全到保障核能安全、绿色发展，再到实现我国核能自主发展、占领科技制高点，我国一体化快堆核能系统具有不可替代的作用，是实现‘双碳’目标的重要一环。”中国科学院院士叶国安表示，建议实施一体化快堆国家科技重大专项，加速推动科技攻关和技术能力提升，打造支撑中长期我国裂变核能大规模发展、接续“华龙一号”系列大型先进压水堆发展的新一代核能主打产品，保障国家能源资源安全。

中国核学会理事长、党委书记王寿君表示，核能“三步走”战略实施四十多年来，特别是党的十八大以来，我国始终坚持核能安全发展、创新发展，成效明显。站在新时代新起点上，要加快推进核能“三步走”战略更好地实施，以“三步走”战略推进核能事业高质量发展，助力全面建设核工业强国。

“我们将与各方携手推动核能‘三步走’战略加快实施。”中核集团党组书记、董事长余剑锋表示，推动热堆发展，推动“华龙一号”技术优化，推动高温气冷堆商业化推广和多用途应用，推动小堆全球推广；加快推动快堆发展，发展百万千瓦商用快堆，推进一体化快堆研发，力争2035年前实现一体化快堆工程示范，大型后处理厂建成投产，具备商业化应用条件；推动聚变研发，开展氘氚试验，布局聚变未来产业，早日建成聚变先导实验堆和商用示范电站。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经