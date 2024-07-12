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农业银行举办“金融惠民 融智赋能”主题活动暨农银思享平台“普惠专区”发布仪式

2024年07月12日09:01 | 来源：新华网客户端
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原标题：农业银行举办“金融惠民 融智赋能”主题活动暨农银思享平台“普惠专区”发布仪式

为深入贯彻落实中央金融工作会议有关精神，着力做好金融“五篇大文章”，助推释放实体经济和数字经济融合效能，7月11日，农业银行在四川成都举办“金融惠民 融智赋能”主题活动暨农银思享平台“普惠专区”与“微捷贷3.0”发布仪式。

农业银行持续打造智力驱动、数字赋能、价值创造的融智服务模式，逐步构建“融资+融智”双产品、“线上+线下”多场景、“金融+产业”跨界别、“时间+空间”全周期的综合服务体系，进一步提升科技型企业、普惠型小微企业服务的广度、力度、精度和温度。在本次主题活动中，农业银行同时举办了“通源·千帆智远”股权投资路演四川先进制造和医药科技专场。来自政府部门、高校院所、产业资本、创投机构、科技型企业、普惠型小微企业的近300名代表参加此次活动，共谋合作新范式，共享发展新机遇，共担惠民新使命。

活动现场，农业银行正式发布农银思享平台“普惠专区”与“微捷贷3.0”产品。“普惠专区”针对小微企业、个体工商户、农户需求特点量身打造，提供一站式免费线上融智服务，将在农银思享平台网页端、移动端，以及农业银行企业网银、企业掌银等多渠道同步上线。该功能板块共设置市场信息、普惠政策、融资服务、投资理财、经济数据、财务分析、商机参考、风险提示8个栏目，为普惠客户靶向提供资讯阅览、政策解读、数据分析、商机获取、风险预警、业务办理等线上服务，精准辅助经营管理与生产运营。“微捷贷3.0”产品进一步优化线上办贷体验，推出智能申贷助手，拓宽客户服务范围，新增专属客户评价模型，并针对科技型企业配置专属融资规则。

同时，为更好支持“投早、投小、投长期、投硬科技”，项目路演专场邀请6家先进制造、医药科技等细分领域科技型企业和高瓴资本、湖北高投、农银投资等30余家市场专业投资机构现场参与，近百家投资机构通过深交所科融通V-Next平台线上参与。本次路演是农业银行构建股权“生态圈”、形成发展合力的具体举措，有助于多层次、广覆盖、高频率地链接“资产端”和“资金端”，满足客户关键周期、核心场景、重要链条的各类融资融智需求，获得企业及投资机构代表高度认可。截至目前，“通源·千帆智远”系列路演已举办10余场，覆盖深圳、北京、成都、苏州、广州、青岛等科创资源富集区域，累计服务新一代信息技术、生物医药、人工智能等新兴产业和未来产业科技型企业近百家，线下线上参与投资机构近千家/次。

农业银行将以本次活动为良好契机，以融智服务为重要抓手，以更先进的发展理念、更充足的金融资源、更适配的金融手段、更便捷的金融服务，拓展金融赋能培育和发展新质生产力服务边界，促进“科技-产业-金融”良性循环，不断提升金融服务的普惠性，为助力高质量发展、推进中国式现代化贡献更多智慧和力量。

(责编：董童、陈键)
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