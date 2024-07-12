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《报告》预计：2024年全国电力供需形势总体紧平衡

2024年07月12日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）日前发布《中国电力行业年度发展报告2024》（以下简称《报告》）。《报告》预计，2024年，全国全社会用电量增速接近2023年，新能源新增装机将保持快速增长，电力供应能力继续提升，全国电力供需形势呈现总体紧平衡态势。

中电联表示，当前，煤电顶峰发电能力进一步增强，储能参与电力保供和系统调节的作用进一步显现，电网大范围资源优化配置能力进一步提升，为2024年迎峰度夏电力保供奠定坚实基础。

电力消费结构持续优化

用电量是经济发展“晴雨表”。《报告》指出，2023年，全国全社会用电量92238亿千瓦时，同比增长6.7%，增速同比提高3.1个百分点，高于GDP增速1.5个百分点。

电力消费结构继续优化。《报告》表示，2023年，第二产业中，高技术及装备制造业用电量同比增长11.2%，超过制造业整体增长水平3.8个百分点，表现亮眼。其中，光伏设备制造用电量同比增长76%，新能源整车制造用电量同比增长38.8%，充换电服务业用电量同比增长78.1%。

中电联统计与数据中心副主任蒋德斌说，2024年以来，我国电力消费延续较快增长势头，反映出国民经济延续回升向好的积极态势，生产稳定增长，运行总体平稳。

数据显示，1至5月，全国全社会用电量3.84万亿千瓦时，同比增长8.6%，增速比2023年同期提高3.3个百分点，比2023年全年增速提高1.9个百分点。其中，第二产业用电量2.54万亿千瓦时，同比增长7.2%，增速比2023年全年提高0.7个百分点，对全社会用电量增长的贡献率为56.2%。

“1至5月，第二产业中，高技术及装备制造业用电量同比增长14.1%，超过同期制造业整体增长水平7个百分点；4大高载能行业用电量同比增长3.7%，低于同期制造业整体增长水平3.4个百分点。”蒋德斌认为，这反映出我国制造业生产保持较好增长态势，产业结构正在向高技术、高附加值方向优化升级，工业转型升级趋势明显。

电力绿色转型发展提速

《报告》指出，截至2023年底，全国发电装机容量292224万千瓦，同比增长14%，增速同比提升6个百分点。其中，非化石能源发电装机容量157541万千瓦，同比增长24.1%，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%。2023年，基建新增非化石能源发电装机容量合计30762万千瓦，同比增长96.2%，占新增发电装机总量的83%。

“2023年，全国新能源市场化交易电量6845亿千瓦时，占新能源总发电量的47.3%。”《报告》指出，截至2023年底，全国累计绿电交易电量954亿千瓦时，其中2023年绿电交易电量697亿千瓦时。绿证交易启动以来，累计成交量突破1亿张。

“通过绿电、绿证市场变现，新能源的环境价值得到了体现，有利于促进新能源参与电能量市场。绿电、绿证市场也满足了用户低碳转型、绿色用能需求，为促进新能源发展提供更多支持。”中电联规划发展部副主任韩放表示，未来，要建立多维价值的电力市场价格体系，通过绿证合理体现电能的绿色价值；持续完善绿电、绿证市场的相关机制，推动绿电交易常态化开展，推广分时段签约；引导绿电交易周期向长周期扩展，帮助用户获得长期稳定的绿电供应；做好绿证核发全覆盖工作，努力提升绿证国际认可度。

(责编：王连香、高雷)
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