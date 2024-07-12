原标题：国家电网建成全球规模最大新能源云平台

本报北京7月11日电 记者张翼11日从国家电网公司服务新能源高质量发展新闻发布会获悉，当前，我国能源结构调整加速推进，风光新能源装机已突破11亿千瓦。国家电网发挥电网平台功能，全力做好并网服务，建成全球规模最大的新能源云平台。

新能源云平台将新一代信息技术与新能源全价值链、全产业链、全生态圈业务深度融合，聚集全数据要素。目前，平台已接入新能源场站超600万座，服务各类企业1.6万余家。

《国家电网有限公司服务新能源发展报告2024》显示，2023年国家电网经营区全年新增风光新能源装机容量2.26亿千瓦，新增规模约为2023年底美国新能源累计装机的80%、德国的1.5倍。今年上半年，国家电网经营区新增风光新能源装机规模9615万千瓦，同比增长18%，新能源利用率96.2%，继续保持快速增长、高效消纳的良好态势。

(责编：罗知之、陈键)

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