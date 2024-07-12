冷翠华

原标题：险资谱写“养老金融”大文章 养老社区多点开花

做好“五篇大文章”既是保险机构的应有之义，也是其实现可持续发展的必经之路。针对“养老金融”这篇大文章，险企进行了怎样的探索？

近日，《证券日报》记者实探险资打造的养老社区，探寻保险业与银发产业的融合发展之道。

险企多业态布局养老社区

从北京南站乘坐城际列车，30分钟便可抵达天津站，再乘坐十来分钟出租车，就来到了大家的家·天津泰安道城心社区。

该社区位于天津市核心城区——和平区。与其一街之隔的便是天津丽思卡尔顿酒店，80米之外便是天津和平微医医院，步行300米便到达泰安道历史文化街区。据工作人员介绍，该社区原址为市级文物保护建筑花园大楼，建筑始建于1934年。

记者看到，改造之后的大楼，“修旧如旧”特征明显，保持了文物建筑原貌，内外饰装修充分还原英伦特色，内部进行了全面的适老化改造，并配有餐厅、棋牌室、医疗服务中心等多种设施。

入住该社区的长者闻德荣表示，在这里可以享受专业的照护，还不用远离自己的亲人和朋友，周边医疗资源也丰富。“老了总有病，看病要方便。”

大家的家·天津泰安道城心社区是大家保险旗下专业养老品牌“大家的家”城心医养项目，由大家健投负责运营。社区采取长租并对原有物业进行改造的轻资产投资模式。

事实上，大家的家·天津泰安道城心社区只是保险公司布局养老社区的案例之一。在我国人口老龄化背景下，近年来，险企加力布局养老社区，投资方式和业态呈多元化特点，很好地满足了部分老年人的养老需求。据公开信息不完全统计，目前由保险公司投资的养老社区已有70多个。

从投资方式来看，部分险企以重资产方式投资养老社区，使用自有资金拿地、建设、运营。目前，泰康人寿、中国平安等险企皆采取这种方式投资养老社区。部分险企则以轻资产方式投资养老社区，主要通过租赁改建等方式取得养老物业，或者将运营服务外包。目前，大家保险、信美相互人寿等险企主要以此方式投资养老社区。此外，也有部分险企采取了轻重并举的方式投资养老社区，如中国太保、中国人寿等。当然，投资模式并非一成不变，险企也在结合自身情况和运营实践持续优化。

中华联合保险集团研究所首席保险研究员邱剑对《证券日报》记者表示，不同模式各有利弊，重资产模式更有利于整体把控品质，但对险企的资金实力、战略定力和资源整合能力都提出了较大考验；轻资产模式更加灵活，但也面临物业形态受限、物业久期不一定很长等挑战。

从险企投资的社区形态来看，邱剑认为，目前各种养老社区形态较为丰富，无论是风景优美的城郊养老社区，还是烟火气十足的城心养老社区，抑或是旅游与养老结合的旅居养老社区，险企皆有涉足。这些社区很好地满足了不同年龄段、不同状态的老年人的养老需求，也是保险服务养老金融的重要体现。

深化融合发展

险资布局的养老社区一边承接着人们的养老需求，一边也为险企的保险主业进行赋能，保险主业与养老产业的融合发展愈加深入。

经过多年的投资和运营，保险公司的养老社区运营和服务已经越来越专业化，在中高端养老市场形成了较好的品牌效应。这不仅能给险资投资带来长期回报，也能进一步赋能保险主业，在养老这一生态上为保险营销形成资源支撑。

从养老社区与保险业务的联动来看，一般是保险公司推出可对接养老社区入住权益的保险产品，消费者投保后获得权益，产品以分红型年金保险和终身寿险为主，并根据社区不同档次，对应不同的总保费门槛。整体来看，在大城市，入住保险公司打造的养老社区“门槛费”较高，在200万元上下。可见，养老场景对保单销售有促进作用。

从投资角度看，大家保险进行的相关测算显示，在运营良好的基础上，养老社区平均可实现3.5%的内部收益率（IRR），现金回报20年。在市场利率持续下行的背景下，养老社区的投资运营是长期投资的理想标的。

当然，养老社区并非适合所有险企，其具有投资金额大、投资周期长等挑战，需要险资具备资金实力和战略定力。同时，记者在采访中了解到，在社区运营初期阶段，险企也采取了灵活的策略，即入住权不与保险产品挂钩，消费者缴纳相应的定金和月费即可，由此提升养老社区运营效率，聚集人气，为持续发展打下基础。

近两年，保险公司持续加大对养老社区的投入，开业社区呈加速之势，还有部分储备项目待入市。在国家统计局原总经济师姚景源看来，目前，我国大型企业、金融机构在银发经济方面的投入还不够，服务和产品还不完善，这也意味着巨大的增长潜力。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经