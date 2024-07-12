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多个港口海铁联运提质加速 行业发展趋势良好

李雯珊
2024年07月12日09:09 | 来源：证券日报
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原标题：多个港口海铁联运提质加速 行业发展趋势良好

近日，广州港在其官微上对外公布，“中山黄圃站—南沙港南站”海铁联运班列自2023年3月份首发开通以来，已累计海铁联运班列超1400列，今年上半年，海铁联运业务同比增长474%，其中6月份完成到发量创海铁联运精品班列开通以来历史新高。

此外，根据广州港、深圳盐田港、天津港、青岛港等各大港口对外披露的相关数据，近段时间，海铁联运提质加速，相关运输数量创出新高，发展趋势良好。

海铁联运是指进出口货物由铁路运输经沿海海港与船舶运输衔接、转运，只需“一次申报、一次查验、一次放行”即可完成整个运输过程的一种运输方式。

“海铁联运的发展提升了物流效率，海运适合长距离、大批量的货物运输，而铁路运输则在内陆地区具有优势。通过无缝衔接，能够减少中间环节，降低时间成本和物流成本。同时，高效的物流系统能够提升港口的吞吐量和服务水平。”海南大学“一带一路”研究院院长梁海明在接受《证券日报》记者采访时表示。

近日，一列满载摩托车零配件、液晶显示屏等货物的渝深铁海联运首发班列缓缓驶入深圳盐田港，这标志着盐田国际渝深海铁联运图定班列首发成功。重庆货物通过盐田国际“渝深精品快线”班列，只需2天至3天即可运抵盐田港，随后从盐田港出发，12.5天到美国，22天运抵欧洲。

“相比公路运输，海铁联运不需要支付额外的‘进提费’，可为企业节省15%的货运成本。”江西上饶市某纺织有限公司相关负责人表示。该企业月均出口150个高柜集装箱，其中60%通过海铁联运的方式，从上饶运输至宁波舟山港出口至全球各地。

另据天津港集团介绍，成功开行的天津港—石家庄国际陆港“港城班列”，最大限度发挥海运“价格低”和铁路“跑得快”的互补优势，有效降低物流成本约30%。

广州货运中心黄圃铁路货场相关负责人也向记者透露，“中山黄圃站—南沙港南站”班列的成功开行，将为客户节约15%以上的运输成本，进一步优化珠三角地区集疏运方式，为高标准建设广州港畅通湾区、贯通全国、联通全球的现代化物流网络作出积极贡献。

交通运输部此前印发的《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023—2025年）》提出，到2025年，沿海主要港口铁路进港率达到90%左右，全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超15%。京津冀及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利用疏港水路、铁路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例达到80%，铁水联运高质量发展步入快车道。

据悉，广州港南昌内陆港“南昌—广州港”海铁联运通道快速建设，今年上半年发运箱量已超去年全年，进、出口班列双向发力，增长态势强劲有力。2019年至2023年，深圳盐田港区海铁联运货运量已连续5年实现双位数增长，2023年海铁联运运量再创历史新高。

此外，公开资料显示，今年上半年，天津港集装箱海铁联运箱量完成69.1万标箱，同比增长21.8%，位居全国第三位，刷新历史同期最高纪录；目前青岛开通海铁联运线路77条，青岛港2023年海铁联运量突破220万标箱，连续9年位居全国海铁联运运量首位；2024年，宁波港海铁联运箱量力争完成180万标箱，占港口集装箱总吞吐量的5%以上。

(责编：罗知之、陈键)
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